40 Jahre lang Zeitungen ausgetragen: Zwei Zustellerinnen erzählen von ihrem Job

Nicht nur ein paar, auch nicht Hunderte, sondern mehrere Tausend Zeitungen haben Renate Boughdir und Helga Christ Nacht für Nacht geschleppt und in die Briefkästen der ZVW-Leser geworfen. Dieses Jahr feiern die beiden Austrägerinnen ihr 40-jähriges Dienstjubiläum. Sie erzählen von skurrilen Begegnungen, Tagen mit Glatteis und dem Vertrauen der Leserinnen und Lesern.

Doch zunächst einmal: Wie wird man überhaupt Austräger für die Schorndorfer Nachrichten? „Ich habe damit angefangen, weil ich damals kleine Kinder hatte und daheim sein wollte, wenn mein Mann im Geschäft ist“, erklärt Helga Christ. Die Arbeitszeiten seien für sie optimal gewesen. Renate Boughdir suchte vor gut 40 Jahren einen Job, bekam den Tipp eines Bekannten und wollte eigentlich nur für ein paar Monate Zeitungen austragen. „Daraus sind dann 40 Jahre geworden“, sagt sie.

Immer draußen, auch bei Regen, Hagel und Sturm

Beide Austrägerinnen sind sich einig, dass der Job ihnen gutgetan hat. Man sei beinahe jeden Tag auf den Beinen und mache das Jahr über ordentlich Kilometer. „Mein Orthopäde meinte, dass ich schon viel früher eine künstliche Hüfte gebraucht hätte, wäre ich nicht so viel gelaufen“, erzählt Helga Christ. Renate Boughdir merkt an, dass sie durch ihre ständige Bewegung in den vergangenen Jahren so gut wie nie krank gewesen sei.

Doch täglich unterwegs zu sein, bringt natürlich auch gewisse Herausforderungen mit sich. „Man muss einfach raus, egal ob es hagelt oder stürmt“, sagt Renate Boughdir. „Die Leute wollen immer ihre Zeitung.“ Und weil sie schon immer ein „Nachtmensch“ gewesen sei, ging sie jeden Tag schon um 1.45 Uhr auf Tour. Helga Christ hingegen hat sich normalerweise immer um 3 Uhr auf den Weg gemacht. Hauptsache jedes Haus hat am frühen Morgen eine Zeitung im Briefkasten.

Besonders schön ist das Austragen laut Helga Christ vor allem im Sommer, wenn man bei völliger Ruhe in den Sonnenaufgang hineinläuft und die Vögel zwitschern hört. Aber auch im Winter sei es toll, die ersten Spuren im frischen Schnee zu hinterlassen. „Das ist ein tolles Gefühl“, sagt Renate Boughdir. Der Winter kann aber auch seine Tücken haben. Bei Glatteis sind zum Beispiel Schuhe mit Spikes essenziell. Sonst lege es einen doch mal auf die Nase.

Wer so lange austrägt, wie die beiden Jubilarinnen, der kennt nicht nur alle Straßen seines Bezirks wie die rechte Hosentasche. „Ich bin in Winterbach geboren und die Leute kennen mich alle persönlich. Bei Problemen haben sie manchmal sogar direkt mich angerufen“, berichtet Renate Christ. Auch Renate Boughdir weiß, dass der persönliche Kontakt sehr von den Leserinnen und Lesern geschätzt wird. Deshalb hat sie immer extra darauf geachtet, den Leuten zuerst die Zeitung zu bringen, die besonders früh aus dem Haus müssen.

Beide haben zum Beispiel auch für Haushalte, die im Urlaub waren, Zeitungen auf Wunsch gesammelt und nach einer Woche gebündelt dort abgegeben. Einen besseren Service können sich die Leute in den Bezirken wohl kaum vorstellen. „Die Leute nehmen das auch wahr, bedanken und freuen sich“, so Helga Christ.

„So gut wie keine schlechten Erfahrungen gemacht“

Und wer 40 Jahre lang nachts in Schorndorf und Winterbach unterwegs war, der hat natürlich allerhand Kurioses zu berichten. Renate Boughdir ist zum Beispiel oft jungen Leuten begegnet, die nach einer durchzechten Nacht auf dem Heimweg waren. Probleme habe es trotz Alkoholeinfluss der Jungs und Mädels nie gegeben, ganz im Gegenteil: „Die waren immer sehr nett und freundlich.“ Nur ein einziges Mal habe es Probleme mit einem Mann gegeben, der unter Drogeneinfluss stand und ihren Zeitungswagen umgeworfen habe.

Helga Christ bestätigt, dass sie so gut wie keine schlechten Erfahrungen gemacht habe. „Deshalb haben wir den Job auch so lange gemacht.“ Auf sie wartet jetzt der wohlverdiente Ruhestand. Renate Boughdir hingegen wird noch eine Weile Zeitungen austragen.