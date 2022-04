Seit Anfang April schon stand die Brühlhalle in Schornbach bereit, am Dienstagvormittag ist dort ein Bus mit Flüchtlingen aus der Ukraine angekommen. Feldbetten für die Flüchtlingsunterkunft hatte die Stadt Schorndorf bereits Mitte März geordert. Wäre Bett an Bett gestellt worden, hätten 90 Flüchtlinge untergebracht werden können. Da in der Mehrzahl aber Mütter mit Kindern aus der Ukraine ankommen, wurden in der Sporthalle vorsorglich Trennwände aufgestellt, um etwas mehr Privatsphäre zu