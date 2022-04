Tanzschuhe an und rauf aufs Parkett: Seit 50 Jahren gibt es die SG-Tanzabteilung, doch an der Motivation der Tänzerinnen und Tänzer hat sich bis heute nichts geändert: Als Paar gemeinsam Sport zu treiben, das begeistert die Mitglieder nach wie vor, die dienstag- oder freitagabends in der Haubersbronner Festhalle Standard- und Lateintänze trainieren. Im Jahr 1971 von Pauline und Herbert Kurz auf Initiative von SPD-Gemeinderätin und Vereins-Geschäftsführerin Rosa Kamm gegründet, zählte die