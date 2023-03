5G-Mobilfunk mit Höchstgeschwindigkeit in Schorndorf: Neue Antennen in Betrieb

In Schorndorf kann man jetzt erstmals 5G-Mobilfunk mit Höchstgeschwindigkeit im Netz der Telekom erleben, das teilte das Unternehmen am Freitag (31.03.) mit. Ab sofort steht zusätzlich das Frequenzband 3,6 Gigahertz zur Verfügung. Dafür hat die Telekom neue Antennen in Betrieb genommen.

Mit 5G auch in größeren Menschenmengen reibungslose mobile Datenübertragung

Die Kunden würden jetzt unterwegs von bis zu 1 Gbit/s fürs Surfen, Streaming und Gaming profitieren. Der Mobilfunkstandard 5G sorge dank effizienterer Antennentechnik für einen höheren Datendurchsatz und erlaubt mehr Endgeräte pro Funkzelle als der Vorgänger LTE. So gewährleiste 5G über das leistungsstarke 3,6-GHz-Frequenzband auch dort eine reibungslose mobile Datenübertragung, wo größere Menschenmengen an einem Ort zusammenkommen.

Die Telekom betreibt im Rems-Murr-Kreis insgesamt 123 Mobilfunkstandorte. Die Bevölkerungsabdeckung liegt bei rund 99 Prozent. Bis 2025 sollen weitere 38 Standorte hinzukommen.