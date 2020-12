Die Zahl ist erschreckend und froh machend zugleich. Mehr als 600 Kinder werden im Dezember ein Weihnachtsgeschenk vom Kinderschutzbund bekommen. Für nicht wenige von ihnen wird’s aber das einzige bleiben. Stundenlang, nein nächtelang hat Andrea Kirchner dafür in der letzten Zeit an ihrem Esstisch gesessen, eingewickelt, geklebt, Schleifen gebunden und gekräuselt. An einem Abend alleine hat sie 13 Rollen Geschenkpapier verbraucht. Sie ist Christkindleins Helferin auf Erden – und hat für den