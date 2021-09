Im Bereich der Ausfahrt an der Anschlussstelle Schorndorf-West der B29 kam eine 83-Jährige mit ihrem Peugeot alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Schutzplanken. Das vermeldete die Polizei am Donnerstagmorgen. Der Unfall ereignete sich am Mittwochvormittag gegen 10.30 Uhr. Es entstand Sachschaden von rund 3000 Euro. Die Fahrerin blieb unverletzt.

