Die Annahmestelle für Elektroaltgeräte der Deponie Schorndorf erhält eine Überdachung. Die dafür benötigten Stahlträger werden am Dienstag, 15. Februar, angeliefert, weshalb die Deponie an diesem Tag geschlossen wird. Wer dringend Abfall oder Wertstoffe abgeben möchte, kann auf die anderen Annahmestellen der AWRM ausweichen. Eine entsprechende Übersicht steht auf der Internetseite www.awrm.de, in der Abfall-App oder im Abfallwegweiser der AWRM und unter 0 71 51/501-95 35.

