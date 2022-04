In den laufenden Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst sind am Dienstag, 5. April, die Beschäftigten der kommunalen Kindertageseinrichtungen zum Warnstreik aufgerufen. In Schorndorf sind aus diesem Grund die Kindergärten Aichenbach, Stadthaus, Burgstraße, Ellenberg, Rasselbande (Kohläcker-Ghai), Ziegelgraben sowie die Kita Wirbelwind geschlossen. In der Kita Stöhrerweg ist der Ü-3-Bereich vom Streik betroffen, nicht aber der U-3-Bereich.