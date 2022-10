AfD-Politiker Ulrich Bußler aus Schorndorf ist überraschend verstorben

Am Samstag (08.10.) verstarb überraschend der AfD-Stadt- und Kreisrat Ulrich Bußler im Alter von nur 68 Jahren. Das teilt der AfD-Kreisverband mit. Der Schorndorfer Stadtrat und Kreisvorsitzende Lars Haise, Vorsitzender sowie Daniel Lindenschmid, Landtagsabgeordneter sowie stellvertretender Vorsitzender der AfD Rems-Murr, erklären dazu:

„Der Tod von Ulrich Bußler hat uns hart und völlig überraschend getroffen. Der Rems-Murr-Kreis, die Stadt Schorndorf und die AfD verlieren nicht nur einen engagierten Kommunalpolitiker, sondern einen großartigen Menschen, Freund und Patrioten, für den das Herz immer für Demokratie, Freiheit und die Heimat schlug. Wir werden Ulrich Bußler immer ein ehrendes Andenken bewahren.“

OB Hornikel: "Ein engagierter Stadtrat"

Oberbürgermeister Bernd Hornikel spricht seiner Familie und den Angehörigen sein tiefes Mitgefühl aus: „Die Stadt trauert um einen engagierten Stadtrat, der seine Erfahrung und seinen Sachverstand zur Lösung der Zukunftsaufgaben in die Gremien eingebracht hat.“

Seit neun Jahren in der Partei aktiv

Bußler war seit 2019 Schorndorfer Stadtrat, Mitglied des Verwaltungs- und Sozialausschusses und Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Schorndorf GmbH. Er war zudem stellvertretender Fraktionsvorsitzender der AfD.

Ulrich Bußler, der bereits seit 2013 in der Partei aktiv wurde, war außerdem Mitglied des Kreistags und seit vielen Jahren Schatzmeister in seinem Kreisverband. Er war zudem Mitglied der ersten Stunde und seit 2013 in der Partei aktiv.

Neben seiner Frau hinterlässt Ulrich Bußler vier erwachsene Töchter und ein Enkelkind. „Seinen Angehörigen und Freunden gelten in dieser schweren Zeit der Trauer unsere Gedanken und Gebete“, so die AfD-Repräsentanten Haise und Lindenschmid abschließend.