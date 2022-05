"Airlines - Vogelspuren in der Luft": Neue Ausstellung der Q-Galerie Schorndorf

Wenn Lothar Schiffler vom Mauersegler erzählt, kommt der inzwischen 75-jährige, in Miedelsbach geborene Künstler ins Schwärmen - und sein Publikum aus dem Staunen nicht heraus. Dabei könnte man ihm stundenlang zuhören und dann wieder fasziniert seine Bilder betrachten, auf denen es ihm gelungen ist, die Flugbahnen dieses Vogels aufzuzeichnen.

Iskiografie nennt er das von ihm mitentwickelte Verfahren. Vom griechischen „iskios“, das heißt „Schatten“. Mit modernster digitaler Foto- und Videotechnik sowie speziellen Software-Komponenten wird dabei durch die automatisierte Rekonstruktion Tausender Einzelaufnahmen das Bild einer Bewegungsspur zusammengefügt. Entstanden ist so eine völlig neue Art der Tierfotografie.

Eines der bemerkenswertesten Lebewesen auf unserem Planeten: Der Mauersegler

Hightech, aus der bei Lothar Schiffler pure Poesie wird. Auf seinen Fotos verdichten sich die Flugbahnen von Adlern, Schwarzmilanen, Möwen oder Krähen zu Zeichnungen, flirrenden Schriftzügen am Himmel, musikalisch anmutende Partituren des Vogelflugs voll feinst geschwungener Eleganz. Wie Botschaften in einer Schrift, zwischen Kalligrafie und wildem Gesudel, die wir (noch) nicht entziffern können.

Besonders aber der Mauersegler hat es Lothar Schiffler angetan. „Sie gehören“, so der Künstler, „zu den bemerkenswertesten Lebewesen auf unserem Planeten“. Bei uns sind sie von Ende April bis Anfang August zu sehen. Sie suchen Löcher und Höhlen in hohen Gemäuern, um dort zu brüten. Wenn sie mit einem exakt ihrer Spannweite entsprechenden Idealgewicht dann aus dem Nest fallen, können sie sofort fliegen und bleiben, ohne sich irgendwo aufzusetzen, manchmal bis zu drei Jahre, bis zur nächsten Brut, ununterbrochen in der Luft!

Flugbahnen bei phänomenaler Ausnutzung der Aerodynamik

„Nach Afrika und wieder zurück“, erzählt Schiffler, „manchmal dreimal hin und her,“ ohne je festen Boden zu berühren. Wobei ihre Flugbahnen bei phänomenaler Ausnutzung der Aerodynamik „bizarre Linienknäuel“ ergeben, die es Lothar Schiffler seit 2010 mit seiner neuen Technik gelang, in ihrer eindrucksvollen Choreografie abzubilden.

Museumspädagogisches Angebot des Max-Planck-Instituts

„Airlines - Vogelspuren in der Luft“, nennt sich diese famose Ausstellung in der Q-Galerie, die alles dazu hat, zu einem Publikumsmagneten zu werden, umso mehr, weil sie Kinder wie Erwachsene gleichermaßen begeistern kann. Dazu kommt, dass die eigentliche Kunst- und Foto-Ausstellung mit der ausdrücklichen Unterstützung von Lothar Schiffler durch „Flight-case“, ein museumspädagogisches Angebot des Max-Planck-Instituts, ergänzt wird. Ein virtueller Guckkasten, in dem - nicht nur - Kids die Reisen der Vögel auf unserem Planeten in Echtzeit verfolgen können.

Und ja, auch das kann man in dieser Ausstellung lernen, nicht nur durch das Insektensterben ist etwa der Mauersegler, der Tausende am Tag im Flug erhascht, in seiner Existenz gefährdet. Und so könnte man denn die von Lothar Schiffler aufgezeichneten Flug-Chiffren doch entziffern: Sie wären als ein vielleicht letzter Hilferuf zu lesen: Rettet die Artenvielfalt.

Es ist ein Glücksfall und hoffentlich Modell für künftige Kooperationen, dass beim Museumstag am kommenden Samstag die Türen zwischen der Kunstgalerie und der Forscherfabrik unter dem Thema „Luft“ und „Fliegen“ geöffnet werden. Eine so schöne wie notwendige Gelegenheit des Zusammendenkens von ästhetischer und wissenschaftlicher Wahrnehmung.