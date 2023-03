Allergie-Experte aus Schorndorf rät: Heuschnupfen möglichst schnell behandeln

Augenjucken, verstopfte Nase, Tränenbäche – jeder vierte Schorndorfer dürfte dieser Tage reichlich Probleme haben. Das entspricht nämlich der statistischen Häufigkeit von Pollenallergien in der Durchschnittsbevölkerung, erklärt HNO-Arzt Dr. Rainer Reiber. Viele nehmen es einfach hin, bekämpfen ihre Symptome mit Tröpfchen und Tabletten, weiß er. Der Allergologe betreut in seiner Praxis an der Schorndorfer Straße Patienten, die mit ihrer Allergie zu kämpfen haben. Allzu viele würden einfach aushalten, was da alljährlich über sie hereinbreche.

Symptome der Allergie verstärken sich tendenziell eher

Ein Fehler, wie er findet. Denn er weiß: Die Therapie der Allergie funktioniert umso besser, je früher sie begonnen wird. Ist die Allergie erst einmal chronisch geworden, sind die Erfolgsaussichten erheblich schlechter. „Je früher wir mit der Behandlung beginnen können, umso besser“, findet er. Bei beinahe allen Allergikern verschlimmerten sich die Symptome über die Jahre hinweg. Und irgendwann komme es auch zu einem Etagenwechsel. Dann sind eben nicht mehr nur die oberen Atemwege betroffen, sondern es kann sich auch eine Asthmaerkrankung ausbilden.

Sinnvoll: Allergietest vor dem Eintritt in die Schule

Wer vermutet, dass seine aktuelle Schniefnase mit einer Allergie zusammenhängen könnte, sollte sich also ruhig mal dahingehend durchchecken lassen. Natürlich könne das Testergebnis auch so ausfallen, dass es aktuell noch keinen Handlungsbedarf gebe.

Wisse man aber Bescheid, sei man auf der Hut, wenn sich die Beschwerden verfestigten oder verschlimmerten, und könne rechtzeitig therapieren. Grundsätzlich würde Reiber sich sogar wünschen, dass alle Kinder vor dem Eintritt in die Schule auf Allergien getestet würden – vor allen Dingen, wenn ein oder gar beide Elternteile Allergiker sind. Er schätzt: „Maximal zehn Prozent derjenigen, die eine Behandlung bräuchten, bekommen eine.“

Mehr Allergien durch den Klimawandel?

Und was für ihn ganz klar ist: „Der Klimawandel hat das Leiden für Allergiker vergrößert.“ Seien früher wenigstens die Wintermonate pollenärmer gewesen, sind in diesen Zeiten schon im Dezember die ersten Erlen- und Haselpollen unterwegs. Und während manche Pollen früher fliegen, sind andere inzwischen länger unterwegs.

Weitere Auslöser kommen neu hinzu. So zum Beispiel die Pflanze „Ambrosia“. Sie ist hochallergen und löst bei manchen Menschen heftige Reaktionen hervor.

Zu viel Hygiene birgt Allergierisiko

Dazu sorge der Trend zur übertriebenen Hygiene für Probleme. Noch nie habe es so viele Hausstauballergiker gegeben wie heute. Denn: Immer weniger Kinder haben mit potenziell allergenen Stoffen Kontakt. „Und wenn das Immunsystem nicht ausgelastet ist, fängt es leicht an, Blödsinn zu machen“, erklärt er.

Insofern kann er gut verstehen, wenn Eltern sich für die sogenannte „Kuhstallpille“ interessieren. Forschungsergebnisse legen die Annahme nahe, dass Kinder, die in einer Bauernhofumgebung aufwachsen, erheblich seltener mit Allergien zu kämpfen haben als solche, die in der Stadt aufgewachsen sind.

Ursache dafür soll ein bestimmtes Protein sein, das Hofkinder durch das Einatmen von Stallluft und das Trinken von Rohmilch zu sich nehmen. „Und finnische Eltern geben ihren Kindern einfach rohen Fisch.“

Reibers Meinung zur Kuhstallpille

Natürlich gebe es auch hier ein Für und Wider. Aus allergologischer Sicht mache eine solche Vorgehensweise aber durchaus Sinn. Die Pille trage schließlich tatsächlich Bakterienstämme in sich. Und seine Münchner und Wiener Allergologen-Kollegen hätten sich jahrelang Gedanken um die richtige Zusammensetzung gemacht.

Theoretisch müsse man solch eine Pille aber schon viel früher geben, nicht erst dann, wenn eine Allergie ausgebrochen ist. Immerhin: „Wenn wir Erwachsenen die Pille nehmen, dann lindert das schon die Symptome.“ Als Ergänzung zur Therapie und gerade jetzt während der Heuschnupfenzeit habe eine Optimierung der Darmflora durch solche Kuhstallpillen durchaus gute und belegte Effekte.

Wer jetzt akute Probleme hat, dem rät der Allergologe, sich testen zu lassen und zunächst die Symptome auch mit cortisonhaltigen Medikamenten lokal zu lindern. Ist die schlimmste Pollenflugphase dann vorbei, rät er dazu, die ursächliche Therapie in Angriff zu nehmen - nämlich die Hypersensibilisierung.

Immunsystem an die Belastung gewöhnen

Über etwa drei Jahre hinweg werden die entsprechenden Patienten dann mit den allergieauslösenden Substanzen auf einem niedrigen Niveau konfrontiert – per Depotspritze oder Tabletten. „Im Grunde gewöhnen wir das Immunsystem an die Belastung.“ Ziel sei es dann, dem Körper bis zur nächsten Hochsaison bereits eine gewisse Gelassenheit antrainiert zu haben.

Wer aktuell wirklich geplagt ist, kann seit Anfang des Jahres einen Dringlichkeitstermin bekommen. Wer im Grunde noch ganz gut klarkommt, aber einfach mal gucken lassen möchte, ob eine Allergie ursächlich für die saisonalen Beschwerden ist, muss etwa sechs bis acht Wochen warten.