Alte Kelter in Miedelsbach: So schön war das Eröffnungswochenende

Heimatverbundenheit und Weltläufigkeit, das zeichnet die Firma Glaswerke Arnold aus. In der Alten Kelter in Miedelsbach befand sich von 1959 bis 1965 die Isolierglaswerkstatt des Firmengründers Alfred Arnold. Inzwischen in Remshalden ansässig, beschäftigt das Unternehmen an weltweit neun Standorten 850 Mitarbeiter. Weltweit innovativ und führend ist Arnold dabei mit seinem Vogelschutzglas.

Mit Sinn für die Verbindung von neu und alt

Dass Tradition und Moderne keine Gegensätze sein müssen, sondern sich in produktiver Harmonie ergänzen, dafür steht auch Hans-Joachim Arnold, einer der Söhne des Gründers. Zu dessen 100. Geburtstag hat die Firma ihre „Wiege“, die ehemalige Miedelsbacher Kelter, modernisiert.

Und wie sich nun die vielen Gäste beim Eröffnungswochenende überzeugen konnten: mit architektonischem Geschmack und nachhaltig nutzungsbetont mit Sinn für die Verbindung von neu und alt.

"Unser Herz hängt daran"

„Unser Herz hängt daran“, erklärte ein gut gelaunter, geradezu mitreißend aufgeräumter Hans-Joachim Arnold bei den Führungen der Gäste durchs Haus. Und man muss das erlebt haben, mit welcher Bodenständigkeit hier ein global erfolgreicher Unternehmer das Lob auf den „heimischen Teppich“ sang. Enthusiastisch erzählte er Geschichten und erläuterte geradezu liebevoll und voller Stolz Details des Neubaus.

Ein wunderschönes Geschenk - nicht nur an die Miedelsbacher

Und dann musste er wieder auf die Bühne. Denn Arnold ist mindestens eine Doppelbegabung, eine staunenswert seltene. Denn er denkt nicht nur wirtschaftlich - und nachhaltig -, sondern er ist auch ein durch und durch musischer Mensch. Denn bei den Auftritten des R’n’B-Oktetts „Friends Mission“ saß er am E-Piano, mit sichtlichem Spaß, und genoss die sprühende Live-Intensität, die von der Combo dieser acht Herren im fröhlich-gesetzten Alter ausging. Und ganz nebenbei wurde damit auch schon der Beweis erbracht: Die Kelter funktioniert! Die Bühne ist gerade groß genug und dennoch intim nah an den 100 möglichen Plätzen im Saal. Die Akustik lässt nichts zu wünschen übrig. Ein toller Ort für zukünftige Auftritte aller Art. Ein wunderschönes Geschenk - nicht nur an die Miedelsbacher.

Den Einweihungstest der neuen Alten Kelter mit Bravour bestanden

Deren Vereine sorgten am Wochenende für die Bewirtung. Innen mit einer fantastischen Kuchentheke. Draußen mit Braterei. Auch da konnte man praktisch erleben: Ja, das ist einladend angenehm, im neugestalteten Hofbereich der Kelter zu hocken und zu schwätzen. Einweihungstest also schon mit Bravour bestanden.

Und noch ist gar nicht alles eingerichtet. Hans-Joachim Arnold erzählt, dass Werke von vier Künstlern die Innenausstattung der Kelter vervollkommnen werden. Darunter bekannte Künstler aus der Region, mit denen er selbst seit langem bekannt ist. So werden Werke der oft mit Glas arbeitenden Simone Fezer und von Helm Zirkelbach mit einer neuen Wandgestaltung zu sehen sein.

„Die Miedelsbacher haben mit der Kelter einst meinem Vater eine Chance gegeben“, deshalb die Idee, zu dessen 100. Geburtstag 2019 etwas zurückzugeben. „Wir sind hier groß geworden“, erklärt ein engagierter Hans-Joachim Arnold. „Wir sind hier verwurzelt.“ Und wie er das sagt und umsetzt, hat sein Heimatbegriff nun gar nichts zurückgeblieben Provinzielles. Im Gegenteil. Mit der neuen Alten Kelter gewinnt Miedelsbach einen für alle offenen Ort der Begegnung. Einen kulturellen Marktplatz. Einen zukunftsoffenen Ort der Nachhaltigkeit. „Super Sache!“, meinte auch Ortsvorsteher Thomas Rösch.