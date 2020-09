Es war immer der Traum des früheren und mittlerweile verstorbenen SPD-Stadtrats Frieder Stöckle, dass in der seit Ende der 1980er Jahre verwaisten Werkstatt des Wagners Wilhelm Henninger eine Museums-Außenstelle eingerichtet wird. Ein Museum soll das, was Wolf-Ulrich Siebert und Frieder Schock jetzt aus der ehemaligen Werkstatt gemacht haben, gerade nicht sein, aber vielleicht hätte Stöckle ja auch seine Freude an dem kunsthandwerklichen Atelier, das sich die beiden langjährigen Freunde in