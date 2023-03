Amtsgericht Schorndorf: Hat 70-Jähriger beim Bezahlen an der Tankstelle betrogen?

Dass Tankstellenkunden beim Bezahlen die Zapfsäulen verwechseln, das kommt immer mal wieder vor. In einer Tankstelle in Urbach laut Aussage einer Mitarbeiterin bestimmt einmal im Monat. An einem Nachmittag im November 2022 hat ein Leutenbacher Kleinbusfahrer aber nicht nur die Zapfsäule verwechselt, sondern durch einen Zufall auch noch die niedrigere Rechnung eines anderen Kunden bezahlt. Und obwohl er längst die Differenz ausgeglichen hat, musste sich der 70-Jährige jetzt wegen Betrugs vor dem Amtsgericht Schorndorf verantworten.

Ganz klar war es bis zum Ende der Verhandlung nicht, wie es zu der Verwechslung kommen konnte. Die Zapfsäulen liegen in der Tankstelle zwar direkt gegenüber, Berührungspunkte gibt es für die Kunden aber nicht – auch nicht auf dem Weg zur Kasse. Und dort wollte der 70-jährige Angeklagte, obwohl er Diesel für mehr als 120 Euro getankt hatte, mit einem 50-Euro-Schein bezahlen. War er doch überzeugt, nur für diesen Betrag getankt zu haben: „Ich tanke immer zwischen 30 und 50 Euro und immer gerade Zahlen.“ Weil zufälligerweise an der gegenüberliegenden Zapfsäule ein anderer Kunde zeitgleich für 50 Euro getankt hatte – allerdings Benzin, nicht Diesel –, hat die Mitarbeiterin bei dem 70-Jährigen, der an der Kasse nicht genau angeben konnte, an welcher Zapfsäule sein Auto steht, diesen Betrag abkassiert. Erst später, als der zweite Kunde seine Rechnung bezahlen wollte, ging ihr der Fehler auf. Ein technischer Defekt, betonte sie, lag nicht vor. „Das war sehr verwirrend“, bekannte die 20-Jährige, die als Zeugin geladen war, in der Verhandlung.

„Ich bin ein ehrwürdiger Staatsbürger“

Weil der Tankstellenpächter wegen der Verwechslung Strafanzeige bei der Polizei gestellt und diese dann nicht, wie angeblich versprochen, zurückgezogen hatte, kam das Verfahren ins Rollen. Dass der 70-Jährige in der Zwischenzeit den Differenzbetrag bezahlt hatte, spielte dabei keine Rolle, wie Richterin Doris Greiner in der Verhandlung darlegte. Für den Leutenbacher nicht ganz nachvollziehbar. Er habe sich, sagte er in seinem Schlusswort, kein Fehlverhalten vorzuwerfen: „Ich bin ein ehrwürdiger Staatsbürger.“

Dass ihm der Staatsanwalt – und am Ende auch die Richterin – seine Verwechslungsgeschichte nicht ganz glaubten, musste er hinnehmen. Doch dass er den Tankstellenpächter, der ihm erst im Sommer aus der Patsche geholfen hatte, als er versehentlich Benzin getankt und nicht genug Geld dabei gehabt hatte, betrügen wollte, das wies er von sich.

Und obwohl er beteuerte, unschuldig zu sein, am Ende hat der Leutenbacher dann doch dem Vorschlag des Staatsanwalts auf Einstellung des Verfahrens gegen Zahlung von 200 Euro an den Kinderhospizdienst „Sternentraum“ zugestimmt – „widerwillig“. Doch wäre es zu einem Urteil gekommen, dann hätte er, daran erinnerte Richterin Doris Greiner, mit einer Geldstrafe von 450 Euro rechnen müssen.