"An Belastungsgrenze“: Ausländerbehörde in Schorndorf wird personell aufgestockt

Die Bewältigung der hohen Zahl von geflüchteten Menschen, die Schorndorf aufnehmen muss, belastet die Stadt in vielerlei Hinsicht. In der Ausländerbehörde im Rathaus wird nun eine weitere Stelle geschaffen, um die Flut an zu bearbeitenden Fällen bewältigen zu können. Die Stelle muss aber erst noch besetzt werden. „Unsere Verwaltung ist absolut an der Belastungsgrenze“, sagt Oberbürgermeister Bernd Hornikel. „Es fehlt an Personal in der Ausländerbehörde, es fehlt an finanzieller Unterstützung und es fehlt an Planungssicherheit seitens des Landes und des Bundes.“

Das habn die fünf Oberbürgermeister die Oberbürgermeisterin der Großen Kreisstädte im Rems-Murr-Kreis (wie hier berichtet) in dieser Woche auch noch einmal im Gespräch mit Landtagsabgeordneten deutlich gemacht.

Bis Jahresende noch mindestens 50 Menschen mehr

Laut Stadtverwaltung haben in Schorndorf in diesem Jahr schon 460 Personen Zuflucht gefunden. Der derzeitigen Abnahmeverpflichtung zufolge kommen bis Ende des Jahres noch mindestens 50 Geflüchtete hinzu – und die Zahl steigt. Demnach kommen neben zahlreichen Menschen aus der Ukraine auch immer mehr Menschen über die Balkan- und Mittelmeerroute.

In der Ausländerbehörde zieht jeder Mensch, der nach Schorndorf kommt, einen bürokratischen Vorgang nach sich. „Auf uns kommt eine Flut an Arbeit zu“, sagt Hanna Oesterle, die stellvertretende Leiterin des Fachbereichs Sicherheit und Ordnung im Rathaus. Jeder, der kommt, benötigt zum Beispiel einen Aufenthaltstitel, sein Status muss aufwendig geprüft und rechtlich eingeordnet werden. Im Ausländerwesen arbeiten laut Oesterle neben der Sachgebietsleiterin vier Personen. Eine weitere soll nun dazukommen.

Neue Öffnungszeiten

Eine weitere Maßnahme ist, dass die Ausländerbehörde ab 2. November mittwochs geschlossen hat. „Wir brauchen Zeiten, in denen die Arbeit, die da ist, gemacht werden kann“, sagt Hanna Oesterle. Die Ausländerbehörde ist dann wie folgt erreichbar: Montag 8 bis 12.30 Uhr, Dienstag 8 bis 12.30 Uhr und 13.30 bis 16 Uhr, Donnerstag 8 bis 12.30 Uhr und 13.30 bis 18 Uhr, Freitag 8 bis 12 Uhr. Für einen persönlichen Besuch bei der Ausländerbehörde im Künkelin-Rathaus, Urbanstraße 24, ist eine vorherige Terminvereinbarung erforderlich unter https://termin.schorndorf.de/terminbuchung.