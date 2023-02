Anti-Aging und Rauchentwöhnung in Elena Fuchs' Beautypraxis in Schorndorf

Mit aufgespritzten Schlauchboot-Lippen im ausdruckslosen Botox-Gesicht verlässt keine Kundin Elena Fuchs’ Beautypraxis in der Gottlieb-Daimler-Straße in Schorndorf. Da die 42-Jährige überzeugt ist, dass Schönheit von innen kommt und ganzheitlich betrachtet werden muss, hat sie sich nicht nur zur Fachkosmetikerin ausbilden lassen, sondern im Topas-Institut in Schorndorf eine dreijährige Ausbildung zur Heilpraktikerin gemacht. Seit Frühjahr 2021 hat sie ihre Zulassung.

Elena Fuchs hat sich einen Traum erfüllt

Vor einem Jahr hat sie ihre Beautypraxis in Schorndorf eröffnet, in der sie nicht nur Gesichts- und Anti-Aging-Behandlungen, Faden-Lifting und Permanent-Make-up anbietet, sondern in einem zweiten Behandlungsraum als Heilpraktikerin auch Immuninfusionen, Darmsanierungen, Akupunktur, Schmerzbehandlungen, Mesotherapie zur Verbesserung des Hautbildes und Rauchentwöhnung.

In Teilzeit arbeitet Elena Fuchs, die mit ihrer Familie in Geradstetten wohnt, noch bei einem Zahnarzt in Endersbach als Prophylaxe-Assistentin. Das ist ihr Ausbildungsberuf – „und mein sicherer Hafen“. Fünf Jahre lang war sie als Kosmetikerin zur Untermiete in einem Friseursalon in Fellbach und konnte während der Corona-Lockdowns dort insgesamt acht Monate nicht arbeiten: „Die Pandemiezeit war für die Kosmetikbranche wirklich sehr schwierig“, sagt Elena Fuchs im Rückblick.

Doch sie hat sich vorher schon nebenberuflich weiter qualifiziert – und sich damit einen Traum erfüllt. Gerne würde sie jetzt auch noch den Heilpraktiker für Frauenheilkunde machen, da die Ausbildung aber teuer ist, wird sie auf dieses Ziel noch warten müssen.

Rauchentwöhnung mit Homöopathie

Kosmetikerin und Heilpraktikerin – diese Kombination findet Elena Fuchs geradezu ideal: Bei Kosmetikbehandlungen, sagt sie, komme sie mit den Kundinnen eigentlich immer ins Gespräch – und kann bei Themen wie Migräne, Abgeschlagenheit, Besenreisern oder auch Nikotinsucht als Heilpraktikerin nicht nur einhaken, sondern auch eine Lösung anbieten: Migräne behandelt sie mit Akupunkturnadeln, wer sich schlapp fühlt, dem schlägt sie eine Blutuntersuchung und im Nachgang vielleicht Vitamin-C-Infusionen vor, Besenreiser behandelt sie mit 27-prozentiger Kochsalzlösung und in Sachen Rauchentwöhnung schwört Elena Fuchs auf ein von einer Heilpraktikerin entwickeltes homöopathisches Komplexmittel, das sie einmalig über die Suchtpunkte am Ohr injiziert.

Frischeres Aussehen, nicht künstlicher

Unterstützen, nicht entstellen – das ist Elena Fuchs’ Behandlungsziel: „Es gibt so viele Möglichkeiten, aber was man in den Medien sieht, erschreckt eher.“ Anders beim Fadenlifting, das sie anbietet: Hier soll sich Collagen um die injizierten, selbstauflösenden Fäden bilden und die Haut straffer, aber trotzdem natürlich aussehen lassen.

Mit Anfang 40 merkt Elena Fuchs selbst, dass sich der Körper verändert und bisweilen Unterstützung braucht: Manchmal reicht schon Bewegung für ein strahlenderes Aussehen – oder eine simple Gesichtsbehandlung. Eine wichtige Botschaft ist für Elena Fuchs: Fang an, dich zu mögen und zu akzeptieren, wie du bist. „Ich will, dass die Frauen sich frischer fühlen und nicht künstlich aussehen.“