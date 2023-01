Antisemitismus im Alltag: Lesung in der Manufaktur Schorndorf mit Thomas Meyer

Der alltägliche Antisemitismus kommt nicht mit dem Baseballschläger daher, sondern wesentlich subtiler – in Form von Vorurteilen und Zuschreibungen, die sogar mit einem Lächeln geäußert werden. Wie damit als jüdischer Mensch umgehen? Davon handelt Thomas Meyers Essay „Was soll an meiner Nase jüdisch sein?“, mit dem der Schweizer am Dienstag, 31. Januar, in der Manufaktur in Schorndorf gastiert. Im Gespräch mit den Schorndorfer Nachrichten erzählt der Autor (bekannt durch „Wolkenbruchs wunderliche Reise in die Arme einer Schickse“) über seine Beweggründe für den Essay, seine Erfahrungen mit Antisemitismus und wieso wir uns alle selbstkritisch dazu hinterfragen sollten.

Auch Komplimente können verletzen

Den einen Auslöser für das Buch gab es nicht, berichtet der 49-Jährige. „Es gab Hunderte, all die blöden Sprüche, die ich mir anhören musste seit meiner Kindheit“, sagt Meyer. Dabei trägt der Schweizer seine jüdischen Wurzeln beileibe nicht vor sich her, ist nicht religiös und hat neben einer jüdischen Mutter auch einen christlich sozialisierten Vater „Man muss das von mir wissen, dass ich Jude bin“, sagt er.

Erfahren das seine Mitmenschen, bekomme er häufig zu hören, dass er dann sicher reich und intelligent sei. Auch müsse als jüdischer Schweizer häufig eine Haltung einnehmen zur israelischen Regierungspolitik. Und, na klar, an seiner Nase würde man ihn gleich erkennen, meinen dann manche. Weil es sich dabei vermeintlich um Komplimente handle, sei es umso schwieriger gewesen, den Gesprächspartnern klar zumachen, dass das unerwünschte Verallgemeinerungen sind, so Meyer.

Diskussionen sind meistens sinnlos, so Meyers Erfahrung

Er habe versucht, sich diesen Zuschreibungen zu widersetzen – mit Gegenfragen, aber auch mit Argumenten. „Ich habe immer wieder das Streitgespräch gesucht, doch das war leider mehrheitlich sinnlos.“ Er habe vielmehr folgendes gelernt: Wenn man Menschen darauf hinweist, dass sie antisemitische Dinge sagen, ist die Diskussion meist schon beendet. „Die Bewahrung des Selbstbildes ist stärker als alles andere. Das wird geschützt und verteidigt“.

Wie dieser Antisemitismus entsteht

Woher dieser klischeehafte Antisemitismus nun kommt? Eltern würden diese Klischees ihren Kindern erzählen, die das wiederum weitertrügen, bis es bei vielen als eine allgemeingültige Wahrheit gelte, dass etwa Juden automatisch reich oder mindestens geschäftstüchtig seien. „Dabei ist das natürlich totaler Quatsch, ist ein Gerücht, eine Urban legend“. Das Problem, so seine Erfahrung: „Da wird dem Juden selbst nicht geglaubt“, obwohl er doch der Fachmann sei und viele jüdische Menschen kenne.

Hinzu komme eine Schweizer Besonderheit: „Viele sind überzeugt davon, dass es hier keinen Antisemitismus gibt“. Der werde im öffentlichen Diskurs gleichgesetzt mit Straftaten. Und solche gebe es im Vergleich zu Deutschland tatsächlich sehr selten. „So etwas wie den Anschlag in Halle, das gab es in der Schweiz nicht“. In der ostdeutschen Stadt hatte im Oktober 2019 ein 27-Jähriger versucht, in die örtliche Synagoge einzudringen, um ein Massaker anzurichten. Nur weil die Eingangstüre so gut geschützt war, konnte dies verhindert werden. Zwei Menschen erschoss der Täter auf seiner Flucht.

Der Antisemitismus ist subtiler und unbewusster in der Schweiz

„Der Extremismus ist in der Schweiz viel geringer, das verleitet die Leute dazu zu denken: Dieses Problem existiert nicht“, so Meyers Erfahrung. Dabei sei der Antisemitismus dort genauso ein Thema, wenn auch subtiler und unbewusster.

„Wenn ich hingegen in Deutschland davon spreche, ist es klar, dass es das Problem gibt.“ Alleine schon wegen des Holocausts, der schließlich von Deutschen verübt wurde. „Vieles wird in Deutschland besser gemacht, aber noch nicht gut genug“, findet der Autor. „Es reicht nicht zu sagen: Wir haben das angeschaut, und jetzt ist gut.“ Er hält es daher für wichtig, sich weiter mit dem Antisemitismus und unserer Geschichte auseinanderzusetzen. Dies auch vor dem Hintergrund, dass es politische Kräfte in der Bundesrepublik gibt, die gerne eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad herbeiführen würden.

Einen "Schlussstrich" darf es nicht geben

Grundsätzlich müsse man sich in der öffentlichen Debatte deshalb darüber einig, dass Antisemitismus existiert. „Und ob etwas antisemitisch ist oder nicht, das können die Opfer am besten beurteilen“, sagt der 49-Jährige. Einen Schlussstrich unter die deutsche Geschichte – so etwas dürfe es nicht geben. Das die öffentliche Sensorik für das Thema hierzulande etwas feiner ausgeprägt ist als in seinem Heimatland, habe indes nicht zuletzt die Diskussion um antisemitische Kunstwerke bei der Documenta in Kassel gezeigt – „zum Glück ist das in Deutschland wahrgenommen worden“.

Gleichzeitig findet er es „wirklich traurig“, dass auch hierzulande manche Diskussionen enden mit Äußerungen wie: „Die sollen sich mal nicht so anstellen“ oder mit Verweisen auf die israelische Regierungspolitik. So etwas müsse er sich immer wieder anhören, „dabei ist die Gleichsetzung von Juden und Israel Quatsch“.

Meyer fordert selbstkritische Reflexion

Was wäre nun der richtige Umgang mit Antisemitismus? Thomas Meyers Antwort lautet: Selbstkritisch sein! „Man sollte sich nicht für unfehlbar halten und nicht davon ausgehen, dass man immun sei gegen niedere Gedankengänge“. So steht am Anfang seines Essays dann auch ein ganz unironisch gemeinter Fragebogen zur Frage: Bin ich Antisemit? „Man sollte sich zumindest damit auseinandersetzen“, findet Meyer.

Am Dienstag, 31. Januar, bietet sich ab 19.30 Uhr im Club Manufaktur, Hammerschlag 8, in Schorndorf dazu die Gelegenheit. Joe Bauer wird den Abend moderieren und mit Thomas Meyer über das Thema sprechen. Der Autor wird aus dem Buch lesen – „und das Publikum ist eingeladen, sich einzubringen, Fragen zu stellen, vor allem aber auch, sich selbst zu konfrontieren mit möglicherweise unangenehmen Aspekten der eigenen Haltung“. Eintritt frei, Kescher geht rum.