Seit Sommer stand das Modegeschäft Regro in der Arnoldgalerie leer, doch nun sind in den Räumen die Handwerker an der Arbeit: Der Winnender Bäcker Tobias Maurer eröffnet dort in prominenter Lage eine große Bäckerei mit einem Café mit rund 40 Plätzen. Geht es nach Inhaber Tobias Maurer, soll das Bäckerei-Café ein Schmuckstück werden.

In Bodenbeläge, die neue Technik und das Mobiliar wird er in den kommenden Monaten eigenen Angaben zufolge zwischen 300 000 und 400 000 Euro