Auch Busverkehr von Straßensperrung zwischen Schornbach und Buhlbronn betroffen

Wegen Fahrbahnschäden muss die Verbindungsstraße zwischen Schornbach und Buhlbronn saniert werden. Darum kommt es von Donnerstag, 29. Juli, bis Dienstag, 3. August, auf der K1873 zu Beeinträchtigungen. Das Landratsamt teilt außerdem mit, dass aufgrund der geringen Fahrbahnbreite der Streckenabschnitt voll gesperrt werden muss. Die Umleitungsstrecke verläuft von Schornbach über Streich nach Buhlbronn und umgekehrt. Die Baukosten belaufen sich auf rund 64 000 Euro.

Betroffen ist auch der Busverkehr

Von der Straßensperrung betroffen ist auch der Busverkehr: Die Linie 244 wird in diesem Zeitraum großräumig umgeleitet. Das Busunternehmen Fischle teilt mit, dass ein zusätzlicher Pendelbus zwischen Buhlbronn und Vorderweißbuch mit Halt in Streich eingerichtet wird.

Die Busse fahren wie folgt – in Richtung Oppelsbohm: Die Busse der Linie 244 fahren nach der Haltestelle Schornbach-Post auf direktem Weg nach Vorderweißbuch und weiter nach Oppelsbohm. Zwischen den Haltestellen Vorderweißbuch und Buhlbronn wird wochentags zwischen 5 und 20 Uhr in beiden Richtungen ein Pendelbus eingerichtet. Am Wochenende und wochentags ab 20 Uhr fahren die Busse der Linie 244 die Haltestellen Streich und Buhlbronn regulär an. Fahrgäste sollten den Baustellenfahrplan beachten, da je nach Tour – in unregelmäßigen Abständen – eine Weiterfahrt bis nach Oppelsbohm nötig ist und der Bus die Haltestellen Streich und Buhlbronn nur auf der Rückfahrt nach Schorndorf bedient.

Busse der Linie 244

Busse der Linie 244 in Richtung Schorndorf fahren nach der Haltestelle Vorderweißbuch auf direktem Weg nach Schornbach und weiter nach Schorndorf. Zwischen den Haltestellen Buhlbronn und Vorderweißbuch wird wochentags zwischen 5 und 20 Uhr in beiden Richtungen ein Pendelbus eingerichtet. Am Wochenende und wochentags ab 20 Uhr fahren die Busse der Linie 244 die Haltestellen Streich und Buhlbronn regulär an. Auch in dieser Fahrtrichtung sollte der Baustellenfahrplan beachtet werden, da je nach Tour – in unregelmäßigen Abständen – eine Weiterfahrt bis nach Schorndorf nötig ist und der Bus die Haltestellen Streich und Buhlbronn nur auf der Rückfahrt nach Oppelsbohm bedient.

Außerdem sollten die Fahrgäste geänderte Abfahrtszeiten in der elektronischen Fahrplanauskunft oder die Aushänge an den Haltestellen beachten: Nicht alle Anschlüsse können während der Bauarbeiten wie gewohnt erreicht werden.