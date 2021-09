Der Name kursiert schon seit einiger Zeit in der Stadt, jetzt ist es amtlich: Auch der Schorndorfer Unternehmer Horst Zwipp kandidiert für die OB-Wahl am 7. November in Schorndorf. Er hat seine Bewerbungsunterlagen im Rathaus abgegeben, sich vor dem Marktbrunnen fotografieren lassen – und eine Pressemitteilung verschickt.

Darin ist zu seiner Person zu lesen: „Der 65-Jährige ist seit 44 Jahren selbstständiger Unternehmer und in den Bereichen Werbung, Marketing, Consulting,