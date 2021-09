Was für ein wunderbar stiller, offener und einladender Ort! Und was für eine seltsame 25-jährige Wandergeschichte dieses dort nun still sprudelnden Marmor-Brunnens des großen Urbacher Bildhauers Hüseyin Altin. Ein Werk, das von Rottenburg über Urbach schließlich seine ideale Bestimmung gegenüber der Aussegnungshalle im Neuen Friedhof Schorndorf gefunden hat.

Der Marmorstein zieht alle Blicke auf sich

„Der quadratische, 2,20 Meter hohe Marmorquader mit den hart geschliffenen