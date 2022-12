Auf dem Weihnachtsmarkt: Wunschbuch mit den geheimen Wünschen der Schorndorfer

Auch in diesem Jahr liegt auf dem Weihnachtsmarkt in Schorndorf, direkt neben dem Rathaus-Eingang, wieder das Wunschbuch aus. Dort können alle Besucherinnen und Besucher ihre Wünsche, Sehnsüchte und Hoffnungen schriftlich festhalten. Mehr als eine Woche vor dem Ende des Weihnachtsmarkts ist das Buch schon beinahe ganz voll. Und was sich die Schorndorferinnen und Schorndorfer so wünschen, ist ebenso spannend wie grotesk.

Unter der Regie von Waldemar Junt

Das Wunschbuch haben vor einigen Jahren die Schorndorfer Rotarier ins Leben gerufen. Federführend kümmert sich der ehemalige Kirchenbezirksdekan Waldemar Junt darum. Dass die Gäste auf dem Schorndorfer Weihnachtsmarkt das Wunschbuch so gut annehmen und schon zu gut 80 Prozent gefüllt haben, freut ihn besonders: „Ich überlege jetzt schon, ob wir nicht bald ein zweites auflegen sollen.“

Ende des Krieges und eine friedliche Welt

Die Wünsche und Anliegen der Menschen sind ebenso vielfältig wie die Sprachen, in denen sie verfasst wurden. Denn wie schon in der Zeit vor Corona, zwei Jahre lang lag es nämlich nicht aus, wurden Wünsche auch auf Englisch, Französisch, Italienisch, Türkisch, Arabisch, Spanisch, Griechisch, Thailändisch, Japanisch und Chinesisch verfasst.

Doch zu was genau äußern sich die Leute im Wunschbuch? Zum einen wären da die ganz großen Themen: „Frieden, Glück, genügend Essen für alle und dass sich das Klima erholt“, wurde laut Waldemar Junt unzählige Male genannt. Ebenso wünschen sich viele Weihnachtsmarkt-Besucher ein Ende des Krieges gegen die Ukraine sowie der rasanten Preisanstiege. Viele wollen aber auch „eine Welt ohne Streit, respektvollen Umgang miteinander, Gespräche auf Augenhöhe“.

Wünsche an Gott, Allah oder Buddha

Aber auch theologische Themen scheinen viele Menschen zu beschäftigen. Viele adressieren ihre Wünsche direkt an Gott, Allah oder Buddha. Eine Person möchte zum Beispiel, dass das Zölibat in der Katholischen Kirche endlich aufgehoben werden soll. Eine andere wünscht sich, „dass Menschen Hoffnung bei Jesus finden, weil alles andere vergeht“.

Ehemann soll Geburtstag nicht vergessen

Natürlich gibt es auch ganz persönliche Wünsche. Einer will zum Beispiel unbedingt mal Fußballprofi werden, eine andere hofft, dass ihr Mann ihren Geburtstag nicht schon wieder vergisst.

Aber Schorndorf wäre nicht Schorndorf, fände nicht das ein oder andere stadtpolitische Thema den Weg in das Wunschbuch. Die einen wünschen sich mehr Begrünung in der Stadt und an ihren Gebäuden. Andere wollen E-Ladesäulen auf dem Schloss- und auf dem Spitalparkplatz. Einer wünscht sich ein Schorndorf ohne Schulden.

Die Weihnachtsmütze soll zurückkommen

Oft aufgeschrieben wurde außerdem der Wunsch, mehr abgesenkte Bordsteine für Rollstuhl- und Fahrradfahrer zu schaffen.

Bitte keine Bibliothek an diesem Platz

Zwei jüngst kontrovers diskutierte Themen haben ebenfalls ihren Weg in das Wunschbuch gefunden. Ein Schreiber wünscht sich, „dass die geplante Bibliothek an diesem Platz nicht gebaut wird“. Ein weiterer schreibt „dass die Parkplätze auf dem Archivplatz und dem Unteren Marktplatz erhalten bleiben“ sollen. Und ein Mensch, der sich ins Wunschbuch eingetragen hat, wünscht sich „Pommes mit Ketchup und Mayo bei jeder Gemeinderatssitzung“. So mancher Wunsch kommt wohl auch aus den Reihen der Stadträte.

Doch nicht jeder kommunalpolitische Wunsch ist bierernst. Gleich zehn Leute wünschen sich zum Beispiel die Weihnachtsmütze auf dem Rathausdach zurück. Was sich ebenfalls gewünscht wird, ist ein Turn- oder Ringwettkampf unter freiem Himmel auf dem Marktplatz.

Das Wunschbuch ist fast vollgeschrieben

Die Wünsche der Menschen, die den Schorndorfer Weihnachtsmarkt besuchen, sind ebenso vielfältig wie die Stadt selbst. Wer sein Anliegen noch verschriftlichen möchte, muss aber schnell sein. Denn das Wunschbuch ist schon beinahe vollgeschrieben.