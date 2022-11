Auf Schaufenster in Schorndorf geschossen: Polizei-Aufgebot in der Neuen Straße

Aufregung in der Neuen Straße in Schorndorf: Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde dort in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (09.11.) womöglich auf ein Schaufenster eines Tattoostudios geschossen. Deshalb hat die Polizei den Bereich zwischen dem Tattoostudio und dem gegenüberliegenden Dönerladen vollständig abgesperrt.

Spurensicherung sichert Bereich

Mehrere Autos mit und ohne Polizeiaufschrift blockieren aktuell den Bereich. Nach Informationen der Polizei sichert die Spurensicherung aktuell den Bereich. Verletzt wurde nach jetzigem Kenntnisstand der Polizei niemand.

Weitere Informationen folgen.