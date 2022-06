Auftritt beim Winterbach Zeltspektakel abgesagt: Konzert von Alan Parsons Live Project fällt aus

Alan Parsons, der mit seinem Alan Parsons Live Project am 19. Juli beim Zeltspektakel in Winterbach dabei gewesen wäre, muss seine Europatour absagen. Das heißt: Er wird auch nicht in Winterbach auftreten. Grund ist eine Wirbelsäulenverletzung des 73-Jährigen. Was das für das Zeltspektakel bedeutet, das mit dem Auftritt des Alan Parsons Live Project starten sollte, ist noch nicht klar.

Ausweichtermin oder Ticketrückgabe

„Wir suchen nach einem Ersatz“, sagt Christoph Goldschmidt von der Kulturinitiative Rock. „Nach jetziger Planung soll der Biergarten am 19.7. geöffnet werden.“ Die Kulti will demnächst bekanntgeben, ob es einen Ausweichtermin oder eine Ticketrückgabe für das Parsons-Konzert im Rahmen des Zeltspektakels gibt.

Wirbelsäulen-OP bei Parsons

Wie auf seiner Homepage und in einer Facebook-Nachricht zu lesen ist, muss Alan Parsons sich einer dringend nötigen Operation an der Wirbelsäule unterziehen. Der gebürtige Brite wird zitiert: „Ich hätte die Reisen für die Tour und die Auftritte auf der Bühne in meiner derzeitigen Verfassung in keinem Fall durchstehen können.“ Aber: Er werde das Problem beheben lassen und werde dann zurückkehren zu „business as usual“.

Der Musiker und Musikproduzent ist laut der Mitteilung sehr traurig über die Verschiebung der Tour. Ihm sei klar, dass seine Fans enttäuscht sein werden. Betont wird aber: Er habe generell keine Absicht, es langsamer angehen zu lassen oder sich ganz zur Ruhe zu setzen. Trotz kurz vorher gebrochenen Ellenbogens und gebrochener Rippe habe er seine vorherigen Tour-Termine einhalten können.