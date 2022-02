600 Elektro- und Hybridfahrzeuge hat das Autohaus Burger Schloz im vergangenen Jahr verkauft. Der Markt boomt, „die Nachfrage der Kunden ist hoch“, weiß Arne Maier, Geschäftsleiter Service von Burger Schloz in Schorndorf. Doch für das Geschäft mit E-Mobilität braucht es schnelle Ladetechnologien, damit die Kunden die leisen E-Mobile auch nutzen können. Auf seinem Betriebshof an der Baumwasenstraße hat das Unternehmen eine Schnell-Ladesäule und eine Trafostation gebaut und an diesem Dienstag