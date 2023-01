Ausbeute zu groß? Leih-Taschen der Stadtbücherei Schorndorf helfen Spontanen

Der Klassiker in der Stadtbücherei: Eigentlich soll's nur ein Buch pro Familien-Nase sein. Eine halbe Stunde in der Bücherei später und der Stapel in den Armen ist hoch. Der gute Vorsatz ist längst vergessen. Dann noch ein tolles Brettspiel dazu. Es folgt das Erwachen an der Ausleihe. Wohin mit all den gehobenen Bücherei-Schätzen?

150 Taschen zum Mitnehmen und Zurückbringen

Künftig hat die Stadtbücherei Schorndorf für solche Fälle ein Ass im Ärmel: Die neuen Bücherleih-Taschen. Im Rahmen des Nachhaltigkeitsprojektes der Stadtbücherei hat der Förderverein „Freunde der Stadtbücherei Schorndorf“ mit 900 Euro 150 große Taschen zum Ausleihen finanziert.

Das Konzept: Leihen nicht kaufen. Gekaufte oder geschenkte Taschen liegen oft daheim im Schrank. Im entscheidenden Moment unterwegs hat man sie dann aber nicht zur Hand. Das Leihsystem soll die Taschen im Dauergebrauch halten nach dem Motto „Bücherleih-Tasche: Immer dabei - statt nur zu Hause“.

Tüten werden eingescannt

Die Taschen sind besonders geräumig, aus stabilem Jute-Canvas und haben lange Henkel. Auch Gesellschaftsspiele und große Bücherstapel lassen sich problemlos darin verstauen.

„Die Tasche wird behandelt wie unsere Medien auch“, erklärt Büchereileiterin Marianne Seidel. Der Beutel wird beim Ausleihen wie auch die auszuleihenden Bücher eingescannt und ebenso angemahnt, wenn die Ausleihfrist überschritten wird.