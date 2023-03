Ausfälle auf S 2 zwischen Schorndorf und Waiblingen: Ersatzverkehr mit Bussen

Auf der S-Bahn-Linie S 2 gibt es ab Dienstag, 21. März, um 22 Uhr bis Freitag, 24. März, bis 21 Uhr einige Änderungen. Regulär fährt nur die Linie S 2 mit Abfahrt in Filderstadt zur Minute -33 und die Linie S 2 mit Abfahrt in Schorndorf zur Minute -18.

Die Linie S 2 mit Abfahrt in Filderstadt zur Minute -03 und die Linie S 2 mit Abfahrt in Schorndorf zur Minute -48 verkehrt in beiden Richtungen nur zwischen Filderstadt und Endersbach.

Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Waiblingen und Schorndorf

Zwischentaktzüge der Linie S 2 mit Abfahrt in Filderstadt zur Minute -18 und -48 und mit Abfahrt in Schorndorf zur Minute -03 und -33 verkehren in beiden Richtungen nur zwischen Filderstadt und Waiblingen.

Es wird folgender Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet: Tagsüber fährt stündlich ein Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Waiblingen und Schorndorf in beiden Richtungen und mit allen Unterwegshalten. In den Abendstunden verkehrt stündlich ein Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Endersbach und Schorndorf in beiden Richtungen und mit allen Unterwegshalten.

Grund für Ausfälle sind Gleiserneuerungen

Die Abfahrtzeiten sind laut Pressesprecher der DB Regio AG ab Dienstag unter www.s-bahn-stuttgart.de/baustellen zu finden, außerdem in den elektronischen Auskunftsmedien der Bahn und auf Aushängen an den entsprechenden S-Bahn-Haltestellen.

Grund für die Ausfälle der S-Bahn-Halte sind Gleiserneuerungen zwischen Waiblingen und Schorndorf.