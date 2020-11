Aussichtspunkt am Schorndorfer Grafenberg bekrakelt

„Wo ist die Bank?“ heißt es momentan am Aussichtspunkt auf dem Grafenberg, den jemand mit diesem Schriftzug bekrakelt hat. Auf eine Infotafel wurde zudem ein trauriges Smiley geschmiert. Über diese Sachbeschädigung regten sich in den vergangenen Tagen einige Schorndorferinnen und Schorndorfer in den sozialen Medien auf. Wer sich an dem Aussichtspunkt zu schaffen gemacht hat, ist unklar. Die Polizei konnte am Sonntag (22.11.) noch keine Aussage zu dem Vorfall machen.