Auto-Kindersitz aus Schorndorf bekommt Preis für Design, Funktion und Ökobilanz

Ein stylishes Produkt ist gut, ein stylishes Produkt, das optimal funktioniert, ist besser. Genau solche Designleistungen werden mit dem German Design Award ausgezeichnet: Produkte, die nicht einfach gut aussehen, sondern auch optimal zum Alltag ihrer Nutzer passen und sie zufriedenstellen. Vergeben wird der German Design Award vom Rat für Formgebung, der 1953 auf Initiative des Deutschen Bundestages als Stiftung gegründet wurde. In diesem Jahr hat die Jury den Award in Gold und den Öko-Design-Preis "Ecodesign" an einen Autokindersitz vergeben, der von Designern der Schorndorfer Agentur für Produktentwicklung White ID entworfen worden ist. Mit einem weiteren Preis wurde eine von den Schorndorfern entwickelte Babytrage ausgezeichnet.

Entwickelt werden auch Spielzeug, Kinderwagen und Küchenzubehör

„Wir sind sehr stolz, dass zwei unserer Produkte mit gleich drei Awards ausgezeichnet wurden“, sagt White-ID-Geschäftsführer Andreas Hess, der das Unternehmen zusammen mit Sebastian Schnabel vor 20 Jahren gegründet hat. Heute gehören zu White ID 20 Mitarbeiter, die Produkte für ganz unterschiedliche Branchen konzipieren. Entwickelt werden unter anderem Kinderwagen, Möbel, Kinderspielzeug, Küchenzubehör, aber auch Industrietechnik wie etwa Verpackungsmaschinen. Nur ein kleiner Teil der Auftraggeber kommt nach Angaben des Geschäftsführers aus Baden-Württemberg, Anfragen kommen auch aus Skandinavien, Spanien, Japan und den USA, wo auch der preisgekrönte Autokindersitz produziert wird.

Hersteller suchen nach neuen Feldern

„Die Hersteller suchen nach neuen Geschäftsfeldern“, erklärt Andreas Hess, der auch Professor an der Hochschule für Gestaltung in Schwäbisch Gmünd ist. Mit ihren Produktideen, die Probleme der Nutzer lösen sollen, wenden sich die Firmen an die Schorndorfer Agentur für Produktentwicklung. Dort wird anhand realer Testpersonen recherchiert, was die Nutzer wirklich brauchen, bevor erste Lösungen entwickelt werden, Prototypen entstehen und getestet werden. Auch die Wirtschaftlichkeit, Vermarktung und Zulassungsnormen müssen berücksichtigt werden, bevor ein Produkt am Ende umgesetzt wird.

Eine neue Art der Mobilität

Zweieinhalb Jahre dauerte laut Geschäftsführer Andreas Hess die Entwicklung der Babytrage, die von Kindern von acht Monaten bis drei Jahren „getestet“ wurde. Ganze drei Jahre lang dauerte es, bis der preisgekrönte Kindersitz fertig war. Auch dieser soll nun den Bedürfnissen junger Eltern entsprechen und eine Antwort auf deren verändertes Mobilitäts- und Kaufverhalten sein. Denn Mobilität ist heute oft nicht mehr aufs Familienauto beschränkt: „Wir müssen häufiger das Transportmittel wechseln“, sagt Andreas Hess. Weil Eltern mit ihren Kindern nicht nur Auto fahren, sondern zugleich auch mit dem Fahrrad, der Bahn oder dem Flugzeug unterwegs seien und den Kindersitz dann mitnehmen wollen, müsse der Sitz kompakt und gut verstaubar sein. „Er muss in jeden Kofferraum passen, ins Gepäckfach im Flugzeug, aber auch wie ein Rucksack getragen werden können“, erklärt Hess.

Eine Antwort ist der Kindersitz aber auch auf das geänderte Konsumverhalten vieler Menschen: Weil junge Eltern häufig nicht mehr im lokalen Einzelhandel, sondern im Internet kaufen, sollte der Sitz auch gut zu verschicken sein, außerdem klein, leicht, kompakt und gut zu bedienen.

Sicher, komfortabel und leichter als vergleichbare Produkte

All das haben die Designer von White ID offenbar geschafft. Mit seinem ganzheitlichen Designkonzept werde der Autositz »Monterey« für Kinder den Anforderungen sowohl hinsichtlich Sicherheit und Komfort als auch Nachhaltigkeit in hohem Maße gerecht, so die Jury in ihrer Begründung: „Dank effizienter Materialeinsparung ist er rund zwei Kilo leichter als vergleichbare Produkte auf dem Markt und kommt mit einem Kilo weniger Verpackungsmaterial aus.“ Dass er sich am Ende auch noch sortenrein trennen und recyceln lässt, war sicherlich auch ein Kriterium für den Ecodesign-Preis.

Offen für innovatives Denken

Ausgezeichnet werden im Rahmen des Awards die verschiedenen Produkte, doch damit aber auch die Herstellerfirma und die Designer, die sie entwickelt haben. Voraussetzung für eine optimale Produktentwicklung sind für Andreas Hess Firmen, die offen sind für innovatives Denken. Dies sei bei beiden preisgekrönten Produkten der Fall gewesen: Beide Firmen hätten nicht nur zugelassen, sondern sogar gefordert, dass kein altes Produkt überarbeitet, sondern ein grundlegend neues Produkt konzipiert wurde.

Übrigens: Nach dem Award ist vor dem Award: Auch 2024 will White ID für den Deutschen Design Award an den Start gehen. „Dieses Mal werden es eher Kindermöbel sein“, verrät Andreas Hess schon jetzt.