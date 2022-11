Bäder-Schließungen in Schorndorf: Das empfiehlt der Technische Ausschuss

Immer wieder kochte die Stimmung im Ratssaal hoch, als der Technische Ausschuss am Dienstagabend im Beisein vieler aufgebrachter Bürger über mögliche Bäderschließungen beraten hat. Am Ende zeigte sich: Die Gefahr einer Schließung der kleinen Bäder in Buhlbronn und Schlichten scheint gebannt. Nach einer engagierten Diskussion haben die Räte der Idee eine Abfuhr erteilt. Vom Tisch scheint auch die Sparvariante, die für das Jahr 2023 die komplette Schließung der Bäder mit Ausnahme des Lehrschwimmbeckens und des Kursbeckens im Oskar-Frech-Bad vorgesehen hätte. Eine Mehrheit zeichnete sich dagegen für einen „Sommer- Winterbetrieb“ ab. Dieser Variante zufolge sollen das Hallenbad und die Sauna im Oskar-Frech-Bad im Sommer dichtgemacht werden. Die Freibäder sollen offen bleiben. Zuvor forderte die CDU-Fraktion Infos unter anderem zum Vereins- und Rehasport im Bad und die Prüfung, ob sich eine ganzjährige Öffnung der Sauna wirtschaftlich rechnen könnte. Schon jetzt zeichnet sich aber ab: Für die Saunagäste würde das teuer kommen. Daniel Beutel, kaufmännischer Geschäftsführer der Stadtwerke, sprach von Eintrittspreisen, die dann um 14,62 Euro steigen müssten.

Vor der Debatte hatten sich mehrere Hundert Menschen vor dem Rathaus versammelt und energisch und teils emotional gegen die mögliche Schließung der Bäder protestiert. Thema im Technischen Ausschuss waren verschiedene Sparvarianten, mit denen die Stadt im kommenden Jahr das Bäderdefizit reduzieren möchte. Aktuell geht die Stadt fürs Jahr 2023 dabei von 3,4 Millionen Euro aus.

Die Haushaltslage ist angespannt, gespart werden soll nicht nur bei den Bädern, sollen in allen Bereichen des öffentlichen Lebens. Bis zur Sitzung des Gemeinderats am 17. November will die Verwaltung eine konkrete Beschlussempfehlung vorlegen. Dann wird der Gemeinderat final über die Sparmaßnahmen in den Bädern abstimmen.