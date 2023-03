Bürger-Workshops und 92 Maßnahmen: Das plant Schorndorf für den Klimaschutz

Vor zwei Jahren hat der Gemeinderat beschlossen, dass Schorndorf bis 2035 klimaneutral werden soll. Die Stabsstelle Klimaschutz und Mobilität wurde geschaffen, doch seitdem, so glaubten viele irrtümlicherweise, ist nicht viel passiert. Jetzt will die Stadtverwaltung Nägel mit Köpfen machen und in die konkreten Klimaschutzmaßnahmen einsteigen. In der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses hat Stabsstellenleiterin Diana Gallego ein Konzept mit acht Handlungsfeldern vorgestellt, unterteilt in 23 Maßnahmengruppen und 92 Maßnahmen.

In sechs Workshops kommen die Bürger zu Wort

Der Ausschuss hat das Konzept mit einhelliger Zustimmung zur Kenntnis genommen, abgestimmt wurde allerdings noch nicht darüber. Zunächst nämlich sind die Bürger und Bürgerinnen gefragt. Ab Mai finden sechs Workshops statt, bei denen die Menschen über die Maßnahmen informiert werden und selbst zu Wort kommen sollen. Die Ideen und Erkenntnisse der Schorndorfer sind gefragt – denn ohne die Bürger wird Klimaschutz nicht zu machen sein: „Wenn wir beim Klimaschutz vorankommen wollen, müssen wir transparent sein“, ist Diana Gallego überzeugt. Der Input der Bürger soll in das Klimaschutzkonzept einfließen. Erst dann soll es dem Gemeinderat zur Abstimmung vorgelegt werden.

„Wir haben beim Klimaschutz aufgeholt“, betonte Oberbürgermeister Bernd Hornikel. Die kommunale Wärmeleitplanung, zu der Städte mit mehr als 20.000 Einwohnern verpflichtet sind, ist abgeschlossen, auch eine belastbare Datengrundlage sei erarbeitet worden als Basis für die weiteren Klimaschutzmaßnahmen in Schorndorf. In einem ersten Arbeitsschritt war geprüft worden, wo und wie viele Treibhausgase in der Stadt erzeugt werden. Dazu wurde eine kommunale Energie- und CO2-Bilanzierung der Gesamtstadt vorgenommen. Was man wissen sollte:

Auf der Gemarkung Schorndorf werden die meisten Treibhausgase in den Privathaushalten erzeugt (38 Prozent), gefolgt von Industrie (27 Prozent) und Verkehr (26 Prozent). Die Stadtverwaltung erzeugt mit ihren städtischen Liegenschaften nur zwei Prozent der Treibhausgase, hat indes eine Vorbild- und Multiplikatorenfunktion.

In Schorndorf wird elfmal mehr Wärmeenergie verbraucht, als durch erneuerbare Energien lokal bereitgestellt wird.

Ein erheblicher Anteil der Heizungen ist veraltet und wird in naher Zukunft ausgetauscht werden müssen.

In Schorndorf wird 14-mal mehr Strom verbraucht, als lokal erzeugt wird.

Die saubere Wärme- und Stromerzeugung muss also gesteigert, mehr Energie eingespart werden. Dabei setzt das Klimaschutzkonzept bei den Handlungsfeldern „Verwaltungsinterne Aktivitäten“, „erneuerbare Energien“, „Stadt- und Quartiersentwicklung“, „Gebäude, Bauen und Wohnen“, „Wirtschaft“, „Mobilität und Verkehr", „Versorgung und Entsorgung“ sowie „Bildung, Kommunikation und Kooperation“ an.

Die nächste Hitzewelle kommt bestimmt

92 Maßnahmen werden vorgeschlagen, von denen 46 kurzfristig, das heißt innerhalb der nächsten ein bis drei Jahre, angegangen werden sollen. Dazu gehören unter anderem die Erarbeitung von energetischen Sanierungsfahrplänen für kommunale Bestandsgebäude und die Entwicklung eines kommunalen Hitzeaktionsplanes – denn die nächste Hitze kommt bestimmt. Demgegenüber sollen 15 Maßnahmen mindestens mittelfristig, also innerhalb der nächsten vier bis sieben Jahre, begonnen werden: Maßnahmen, wie die Nutzung der Abwasserwärme aus Abwasserkanälen oder die nachhaltige Zertifizierung von städtischen Veranstaltungen. Erst langfristig, also in sieben oder mehr Jahren, steht der Umbau des Bahnhofsumfelds und des Busbahnhofs auf dem Plan.

29 Maßnahmen, die im Klimaschutzmaßnahmenkatalog aufgeführt sind, sind übrigens schon in Bearbeitung. Dazu gehören unter anderem der Beginn der Planungen zur Windkraft in Oberberken und die Installation und Nutzung von PV-Anlagen auf kommunalen Gebäuden.

Große Zustimmung bei den Fraktionen

Bei den Fraktionen stießen das Konzept und das geplante Vorgehen auf breite Zustimmung. Gerhard Nickel bedankte sich im Namen der FDP/FW bei der Verwaltung für die Mammutarbeit. „Eine Herkulesaufgabe kommt auf uns zu“, befand er. Doch dazu sei man angesichts der kommenden Generationen verpflichtet. Was er besonders schätzte: Auch in der Altstadt sollen künftig Photovoltaikanlagen auf Dächern möglich sein.

Nach Ansicht von Jürgen Erdmann (SPD) werden gerade auch die Photovoltaikanlagen das Bewusstsein der Menschen wecken. Auch Erdmann bedankte sich für die „super aufbereite Information". CDU-Sprecher Hermann Beutel verwies auf die Fernwärme, die von den Stadtwerken bald bereitgestellt werden soll. „Wir müssen planen“, sagte er. „Die Leute warten darauf.“ In Zusammenhang mit der Erzeugung von sauberem Strom lobte er die Stadtwerke, die hier bereits gut unterwegs seien. Zudem bat er um einen Bericht über die geplanten Windräder in Oberberken. Auch Beutel sprach sich beim Klimaschutzprozess für die Beteiligung der Bürger aus, mahnte aber an, keine unerfüllbaren Wünsche zu wecken: „Der Realitätssinn muss Einzug halten. Wir sind eine arme Stadt.“ Die meisten Maßnahmen müssten von den Bürgern kommen.

So sah es auch Marcel Kühnert (SPD), der ebenfalls vor allem Privatleute mitnehmen und sie über eine CO2-Uhr sensibilisieren will. Friederike Köstlin (Grüne) setzte dagegen eher auf Motivation. Franz Laslo (AfD) fragte, was man den Bürgern, die ja offensichtlich für den CO2-Ausstoß verantwortlich seien, an die Hand geben wolle, um sie auf den richtigen Weg zu bringen. Antwort von OB Bernd Hornikel: „Wir werden Anreize schaffen und positiv auf die Menschen zugehen. Verbote bringen nichts.“