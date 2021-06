Ein 27-Jähriger, der am frühen Donnerstagmorgen gegen 2.15 Uhr die B29 in Richtung Stuttgart fuhr, ist zwischen den Anschlussstellen Urbach und Schorndorf-Haubersbronn mit seinem Smart ins Schleudern gekommen. Er kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Schutzplanken. An dem Pkw entstand Totalschaden. Der 27-Jährige verletzte sich leicht.