Endlich. Jonne ist da. Antonia Jung und ihr Partner Christian Klein könnten glücklicher nicht sein. Da will man gleich die ganze Welt umarmen oder zumindest die Familie, seine Freunde. Oder wenigstens die eigene Mutter. Die die frisch gebackene Mama in den Arm nimmt, sich mit ihr freut. Die hält und tröstet und beruhigt. Aber: Es ist alles anders. Es ist Corona-Zeit. Antonia Jung kann das kleine Glück mit flaumigem Haar und zartem Duft ihren Eltern nicht in die Arme legen. Das schmerzt.