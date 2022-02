Wie funktioniert der Fliegergriff? Luisa (15) blickt ihre Mutter fragend an. Pia Kröhnert lacht vielsagend. Sie weiß, wovon die Rede ist. Was der Begriff bedeutet, wird Luisa Mitte Februar erfahren – und lernen, wie sie den Fliegergriff anwendet, denn die Schülerin wird einen Babysitter-Kurs des DRK Rems-Murr absolvieren.

Wie sie auf den Babysitter-Kurs gekommen ist? Eine Idee in der Corona-Zeit? Tatsächlich habe sie sich in der Zeit, in der man „nichts machen konnte oder durfte“,