Badespaß für Mutige im eiskalten Nass beim Anbaden im Ziegeleiseebad Schorndorf

Die einen fangen vom Zuschauen an zu schlottern, die anderen sind im eiskalten Wasser in ihrem Element. Für rund 40 Unerschrockene ging es nur mit Badekleidung ins fünf Grad kalte Becken. Das Anbaden im Ziegeleiseebad hat für sie bereits Tradition.

Brrr, ist das nicht schaurig kalt da drinnen? Es hat drei Grad Außentemperatur, das Wasser bringt es an diesem Vormittag auf knapp sechs Grad. Im Becken aber herrscht beste Laune, es wird gelacht und geschäkert. „Ist alles nur Kopfsache“, zitiert Peter Heunisch eine Aussage seiner Mutter. „Sie ist bis vor ein paar Jahren mit knapp 80 noch mitgeschwommen“, so der Schorndorfer. Er steht im Morgenmantel, Badehose und Schlappen am Beckenrand. „Es ist einfach ein netter Gag“, sagt er. Er komme von der Sauna im Oskar-Frech-Bad und nehme heute zum Abkühlen das große Tauchbecken. Er habe schon mehrere Aufgüsse genossen, das erklärt die nassen Haare, die anderen Wagemutigen tragen ihre Wollmützen – oder verschwinden in ulkigen Tierkostümen.

„Es geht noch schlimmer, einmal war das Wasser gefroren“

Udo Keppler begrüßt die Freibadsaison als Schwan. Sein Gesicht ist unter dem mächtigen Stoffschnabel kaum zu sehen. „Das Thema Kopfsprung hat sich für mich heute erledigt“, scherzt er. „Ich bin gespannt, ob die Verkleidung Auftrieb gibt.“ Warum er sich das antut? „Ich bin für jeden Blödsinn zu haben, und es soll ja gesund halten.“ Auch die 69-jährige Sabine weiß, wofür sie sich überwindet. „Weil es lustig ist und eine Tradition ist.“ Sie sei in dem Bad, „seit ich schwimmen kann“. Die Schorndorferin erzählt, dass sie ihren Körper regelmäßig einem Kältereiz aussetzt, im Winter gerne mal in einem See. Das Anbaden – aus ihrer Sicht harmlos. „Es geht noch schlimmer, einmal war das Wasser gefroren“, erinnert sie sich.

Auch die Stammgäste Frank Zimmermann und Bruno Dobelmann aus Stuttgart finden die Wassertemperatur „ziemlich erträglich“. Denn die beiden, die regelmäßig den winterlichen Plüderhäuser See durchkraulen, sind ganz anderes gewöhnt. „Wir lieben es, wenn Eis drauf ist und wir zwischen kleinen Eisschollen herumpaddeln können“, sagt Bruno.

"Jetzt gibt es etwas zum Aufwärmen"

Während sich die meisten Anbadenden nach dem Eintauchen blitzartig ans Ufer retten und zum bereitgelegten Klamottenberg eilen oder nach wenigen Schwimmzügen mit etwas verzerrtem Gesicht aus dem Becken steigen, halten es die Hartgesottenen mehr als eine Viertelstunde aus. Seine angepeilten 400 Meter schafft Bruno und rubbelt sich mit einem großen Handtuch ab, packt sich in Teile aus Baumwolle, Wolle und Fleece ein, Daunenjacke drüber. „Jetzt gibt es etwas zum Aufwärmen, ich habe Ingwertee und eine Wärmflasche dabei.“

"Das Reinsteigen und so die ersten zwei Minuten sind das Härteste"

Sein Kumpel Frank greift als Erstes nach der Mütze. „Das Reinsteigen und so die ersten zwei Minuten sind das Härteste, bis sich der Körper dran gewöhnt hat“, beschreibt er das Gefühl. Winterschwimmer sind ein treues Völkchen und dankbar für jede sich bietende Gelegenheit. „Es tut so gut, es ist sehr belebend“, meint Dominik Riefle aus Schorndorf. Er habe vor eineinhalb Jahren mit dem Eisbaden begonnen. „Ich bin dabei geblieben, weil es auch für den Kopf gut ist.“ Ihn habe es stressresistenter gemacht.

"Uns wäre das eindeutig ein bissle zu kalt"

Etliche Schaulustige verfolgen alles und klammern sich an die heiße Glühweintasse. Cornelia und Rolf Hägele haben „ordentlichen“ Respekt vor allen, die sich trauen. „Uns wäre das eindeutig ein bissle zu kalt.“

Auch Jutta Römmele und Marc Steck verspüren keinen Drang, auch nur den kleinen Zeh reinzuhängen. Sie bibbern aus Solidarität mit. „Unser Sohn Sebastian will es mit seinen Kumpels unbedingt ausprobieren, und wir wollten es uns mal anschauen“, erzählen sie. Ganz unbegründet sei sein Hang zu Kaltwasser nicht. „Er ist deutlich vorbelastet, bei Wandertouren im Gebirge ist er als Kind mit dem Papa schon in eiskalte Bergseen reingegangen.“

Bäderleiter Jörg Bay hat den Spaß 2012 ins Leben gerufen

Das Startzeichen zur Gaudi gibt Bäderleiter Jörg Bay, der den Spaß 2012 ins Leben gerufen hat. Die Tradition sieht vor, dass seine Mitarbeiter mit reinspringen. „Die haben mich dieses Jahr alle im Stich gelassen, alle hatten so ihr Schnüpfele und Mi-mi-mi“, neckt er seine wackere Crew liebevoll. „Wobei unsere Mädels entschuldigt sind, sie waren für Werbevideos schon während der Woche drinnen.“ Und zur Ehrenrettung müsse nun er dran glauben, springt rein - und verlässt als Erster fluchtartig das Becken. Hinterher fühlt er sich rundum happy: „Mir ist es jetzt richtig warm, deutlich wärmer als davor.“