Ohne zusätzliche Unterstützung könne das Freibad in Weiler nicht öffnen, hieß es vor kurzem in einem Hilferuf des Vereins, der das Bad in ehrenamtlicher Arbeit betreibt. Die alarmierende Nachricht zeigte ihre Wirkung: Es meldeten sich so viele zusätzliche Helferinnen und Helfer, dass der Verein ab Mitte Juli mit dem Saisonbetrieb starten kann. Vereinsvorstand Michael Dürr ist ganz begeistert von den zahlreichen positiven Rückmeldungen und erklärt, wie der Verein den Betrieb bewerkstelligen