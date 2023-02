Balkonkraftwerke in Schorndorf: Das Ende der Warteliste ist in Sicht

Bis 2035 will die Stadt Schorndorf klimaneutral sein. Eine wichtige Stellschraube zum Erreichen dieses Ziels sind nach wie vor erneuerbare Energien. Besonders zukunftsfähig erscheinen Photovoltaik-Technologien, die auch im 2021 beschlossenen Klimaschutzgesetz des Landes Baden-Württemberg eine große Rolle spielen. Doch nicht jeder verfügt über eigene Dachflächen, auf denen eine PV-Anlage installiert werden könnte.

Auch für Gartenhäuschen

Aus diesem Grund bieten die Stadtwerke Schorndorf seit knapp einem Jahr Mini-Solar-Kraftwerke für den Balkon an, die alternativ auch auf Gartenhäuschen, Scheunen und Ähnlichem angebracht werden können. Der Verkaufsstart sei ein voller Erfolg gewesen, so Pressesprecherin Katrin Welz. „Die Begeisterung war groß“, sagt sie. Die erste Charge war umgehend ausverkauft, doch die Nachfrage blieb. „Wir hatten eine riesig lange Warteliste, trotzdem kamen nach wie vor Anfragen.“ Die Warteliste entstand ausgerechnet in der Zeit, in der die Lieferschwierigkeiten für Materialien im letzten Jahr Fahrt aufgenommen hatten. „Wir haben sofort nachbestellt, aber es kam oft lange nichts“, sagt Katrin Welz. „Für die Kunden war das nicht so schön.“

Noch immer hohe Nachfrage trotz gestiegener Preise

Nicht nur auf die Wartezeit, sondern auch auf den Preis hatte das Auswirkungen. Schon im Sommer 2022 war man bei den Stadtwerken davon ausgegangen, dass die Plug-in-Solarmodule wegen steigender Materialkosten teurer werden würden. Dies habe sich mittlerweile bewahrheitet, so Katrin Welz. Wie erwartet seien die Einkaufspreise gestiegen, doch auch die Transportkosten für Ware aus dem Ausland würden einen wesentlichen Teil dazu beitragen, dass die Solarmodule nun etwas teurer verkauft werden müssen. Statt den ursprünglichen 690 Euro für ein Set mit zwei Modulen mit einer Leistung von 600 Watt, einem Wechselrichter, einem Energiemessgerät und Kabel, müsse man derzeit mit einem Preis von 799 Euro rechnen.

Trotzdem sind die Mini-Kraftwerke weiterhin ein großer Erfolg, Preis und Wartezeit scheinen die Beliebtheit kaum zu mindern. „Wir haben immer noch viel Nachfrage“, so Katrin Welz. Nach wie vor kämen wöchentlich Anfragen von neuen Kundinnen und Kunden ins Haus, die bereit sind, sich auf die Warteliste setzen zu lassen. Unter anderem sei ein Grund dafür, dass das Interesse an selbst erzeugtem Strom durch die Energiekrise weiter gesteigert werde, auch nachdem der Winter sich nun dem Ende neigt. „Das ist auf jeden Fall immer noch ein großes Thema, das merkt man auch an den Nachfragen der Kunden“, so die Pressesprecherin.

Anlage macht sich schnell bezahlt

Wie viel Sparpotenzial eine PV-Anlage generell bietet, kann mit dem Photovoltaik-Rechner auf der Internetseite der Stadtwerke Schorndorf ermittelt werden. Bei einem Vier-Personen-Haushalt geht dieser zum Beispiel von einem jährlichen Stromverbrauch von 5200 Kilowattstunden aus. Laut PV-Rechner bietet das mit der passenden Anlage eine potenzielle Ersparnis von 6262 Euro in 20 Jahren und 630 kg CO 2 pro Jahr. „Der Preis schreckt die Leute nicht ab, weil sich die Anlage schneller bezahlt macht, umso schneller die Stromkosten steigen“, erklärt Katrin Welz.

Für Kunden komfortabel

Für Kunden und Kundinnen seien die Mini-Solarkraftwerke komfortabel. Die Module könnten vollständig selbst installiert werden, was laut Welz auch meistens reibungslos klappt: „Die Installation ist einfach, unsere Kunden haben nur selten Probleme oder Fragen.“

Die Begeisterung sei hoch, dennoch habe der Andrang im Vergleich zum Verkaufsstart im März 2022 zumindest leicht abgenommen. Daher habe man jetzt die Möglichkeit, den Rest der Warteliste abzuarbeiten, sagt Katrin Welz. Die letzte Lieferung kam im Dezember, seither sei der Lagerbestand groß genug, um die verbliebenen Kundinnen und Kunden auf der Liste zu versorgen. „Bis Ende Februar sollten wir es schaffen, die Warteliste abzuarbeiten, sodass wir dann für neue Anfragen bereit sind“. Vom Zeitpunkt der Bestellung an dauere es dann zwar trotzdem noch einige Wochen, bis Verbraucher ihre Mini-PV-Anlage bei sich zu Hause anschließen können, doch im Vergleich sei die Wartezeit damit wesentlich geringer als bisher.

Seit Januar keine Mehrwertsteuer

Eine weitere gute Nachricht für Interessierte: Seit dem 1. Januar sind Photovoltaik-Anlagen bis 30 Kilowatt Leistung mehrwertsteuerfrei, wie Katrin Welz erklärt. So konnte im Januar sogar eine bestimmte Menge Sets zu einem Aktionspreis angeboten werden. Die entsprechende Charge war seit langem bestellt, so dass sich die gestiegenen Preise noch nicht auf sie ausgewirkt hatten.

Das anhaltende Interesse an Solarstrom hat außerdem diverse Debatten über die Zukunft der Balkonkraftwerke ausgelöst. Noch sei die Technologie dieselbe wie zu Beginn, sagt Katrin Welz. Für die Zukunft seien jedoch schon seit einer Weile andere Varianten im Gespräch.

Muss es Wieland-Stecker sein?

Eine Debatte sei zum Beispiel um die Wieland-Stecker entstanden, die aktuell noch aus Sicherheitsgründen als Anschlüsse für die Balkonkraftwerke vorgeschrieben sind. Laut eines NDR-Beitrags zu diesem Thema fordert die Bundesnetzagentur schon seit längerem, das Einspeisen bis zu einer Grenze von 800 Watt auch über eine haushaltsübliche Schuko-Steckdose zu erlauben.

Zudem seien die Mini-Photovoltaikanlagen bisher nur mit einer Leistung von 600 Watt erhältlich, so die Pressesprecherin. Über die Zulassung von Modellen mit höherer Leistung wird im Moment gesprochen, laut Welz könne dies schon bald Realität werden.