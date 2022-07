Barbara Lischik-Nickel erhält  in Schorndorf Ehrenmedaille für soziales Engagement

Sie war seit der Gründung des Familienzentrums im Jahr 2000 dessen Vorsitzende und hat dort in den vergangenen 20 Jahren herausragende ehrenamtliche Leistungen erbracht: In Würdigung ihres vielseitigen, herausragenden, sozialen Engagements für das Familienzentrum hat OB Bernd Hornikel Barbara Lischik-Nickel beim Sommerempfang die Ehrenmedaille der Stadt Schorndorf verliehen.

Barbara Lischik-Nickel sei von Beginn an die Hauptinitiatorin und der Motor hinter dem Familienzentrum gewesen. „Ihnen war und ist es eine Herzensangelegenheit, die Rahmenbedingungen für Familien in unserer Stadt zu verbessern“, sagte Hornikel. Seit 1. Januar 2021 ist der Betrieb des Familienzentrums in städtischer Trägerschaft. „Ihnen ist es zu verdanken, dass das Familienzentrum weiterhin von der Förderung des Bundes profitiert“, bescheinigte er ihr. „Sie waren immer Netzwerkerin, ein Vorbild für offenen Austausch und immer offen für die Belange aller beteiligten Träger.“ Mit der Auflösung des Vereins habe sie ihre Tätigkeit als Vorsitzende des Vereins eingestellt, sei dem Familienzentrum aber weiter eng verbunden und betreue 14-tägig die Ausfüllhilfe, erinnerte Hornikel und dankte ihr für ihren „vorbildlichen Einsatz“.

Barbara Lischik-Nickel gab diesen Dank zurück. „Ich nehme die Ehrung nicht nur für mich entgegen, sondern für alle Mitverantwortlichen im Familienzentrum“, sagte sie. Auf seinem Weg sei das Familienzentrum von vielen Gemeinderäten und Mitarbeitern der Stadtverwaltung unterstützt worden. So hätten sie viel mit Bürgermeister Reingruber und später Bürgermeister Hemmerich verhandelt und Gehör gefunden. Eine „Herzensangelegenheit“ war es ihr auch, ihren Mitstreiterinnen zu danken. „Wir sind und waren ein Team“, sagte sie.