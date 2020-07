In den vergangenen Jahren sind Barbershops in Deutschlands Städten wie Pilze aus dem Boden geschossen. Das Konzept: Ein Friseursalon, der ganz und gar auf die Bedürfnisse von Männern ausgerichtet ist, sich also auf deren Haare und Bärte spezialisiert und als Wohlfühloase für den Mann dienen soll – zumeist unter Ausschluss der Frauenwelt. Gerade der letzte Punkt sorgt manchmal für Kritik.

„Es gab Frauenrechtlerinnen, die sich beschwert haben, dass Frauen nicht in Barbershops dürfen“,