Bauarbeiten auf der Wieslauftalbahn ab Montag (12.12.): Wo Ersatzverkehr fährt

Pendler und Schüler müssen ab Montagmorgen (12. Dezember) mehr Zeit zwischen Schorndorf und Rudersberg einplanen, wenn sie mit der Wieslauftalbahn unterwegs sind. Auf der Wiesel-Strecke wird bis einschließlich Mittwoch, 21. Dezember in verschiedenen Abschnitten gebaut.

Was wird gemacht?

Vom 12. bis 16. Dezember finden zwischen Rudersberg-Bahnhof und Oberndorf Gleisbauarbeiten statt. Im Bereich Rudersberg-Nord werden dabei Gleise und Schwellen ausgetauscht. Während dieser Zeit verkehrt die Wieslauftalbahn nur im Abschnitt Schorndorf - Rudersberg-Bahnhof nach dem regulären Fahrplan. Im Abschnitt Rudersberg-Bahnhof - Oberndorf wird ein Ersatzverkehr eingerichtet, der in Rudersberg-Bahnhof Anschluss von beziehungsweise zur Wieslauftalbahn hat. In diesem Ersatzverkehr stehen nur beschränkte Kapazitäten zur Verfügung. Die Beförderung von Gruppen ist im Ersatzverkehr nicht vorgesehen. Für Schüler, die das Schulzentrum Rudersberg besuchen, gibt es weitere Kapazitäten. Der Umstieg zu den Buslinien 228 und 393 erfolgt während dieser Bauphase am Rudersberger Bahnhof.

19.-21.12: Abends fahren Busse

Von 19. bis 21. Dezember finden dann entlang der Gesamtstrecke verschiedene Bauarbeiten in den Abendstunden statt. An diesen Tagen verkehrt der letzte Zug in Richtung Schorndorf um 19.19 Uhr ab Oberndorf. In der Gegenrichtung verlässt der letzte Zug Schorndorf um 19.50 Uhr in Richtung Oberndorf. Alle anderen Fahrten tagsüber finden wie gewohnt statt. In den Abendstunden ersetzt dann ein Bus zwischen Schorndorf Grabenstraße und Rudersberg-Nord die Wieslauftalbahn. Da der Ersatzbus in Oberndorf nicht wenden kann, erfolgt die Anbindung von Oberndorf mit einem Kleinbus, der in Rudersberg-Nord Anschluss von beziehungsweise zum regulären Ersatzverkehr hat.

Die Fahrplanänderungen sind in den Online-Auskunftsmedien des VVS und der DB sowie im Internet unter www.weg-bahn.de abrufbar. Ebenfalls ist an den Haltestellen der Wieslauftalbahn der entsprechende Ersatzfahrplan ausgehängt. Während der Baumaßnahmen kann es entlang der Strecke zu erhöhten Lärmemissionen kommen.