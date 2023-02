Bauarbeiten in Schorndorf am Donnerstag (23.2.): Wo ist die Straße gesperrt?

Momentan finden in Schorndorf mehrere Straßenarbeiten statt, die den Verkehr beeinträchtigen können. Folgendes vermeldet die Stadtverwaltung:

Verkehrssicherungsarbeiten

Am Stadtwald werden am Donnerstag (23.2.) und am Freitag (24.02.) Verkehrssicherungsarbeiten entlang der Kreisstraße zwischen Schornbach und Birkenweißbuch durchgeführt. Der Verkehr wird mit einer Baustellenampel an der Baustelle vorbeigeleitet. Mit Stau ist laut Mitteilung der Stadt nicht zu rechnen.

Teilsperrung in der Schorndorfer Straße

Bis einschließlich Dienstag (28.02.) kommt es in der Schorndorfer Straße in Weiler zu einer Teilsperrung. Grund dafür sind Stromneuanschlüsse. Der Verkehr kann einspurig fließen, Fußgänger müssen auf den Gehweg der anderen Straßenseite ausweichen.

Vollsperrungen der L1147

Die Landesstraßenmeisterei arbeitet heute und morgen an der L1147, der Straße zwischen dem Schorndorfer Kernort und Oberberken beziehungsweise Adelberg. Es wird laut der Stadtverwaltung zu kurzfristigen Vollsperrungen von maximal zehn Minuten kommen.