Acht Lastwagen voller Haushaltsgeräte der Firma Bauknecht sind jetzt unter anderem von Schorndorf aus in die Flutgebiete Westdeutschlands gefahren worden – bis oben hin vollgeladen mit 120 Trocknern, 200 Waschmaschinen und 280 Kühl-Gefrier-Kombinationen. Sie sollen in den betroffenen Gebieten die Not ein wenig lindern.

Vier Lastwagen haben die ersten Geräte nach Nordrhein-Westfalen gebracht. Sie werden dort auf Notunterkünfte verteilt, damit die Menschen Essen kühlen und Kleider