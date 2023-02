Baustahl-Lieferung: Unterer Marktplatz Schorndorf am Donnerstag (2. 2.) gesperrt

Vor zwei Wochen ist die gigantische Bohrmaschine, eskortiert von der Polizei, zu nachtschlafender Zeit angeliefert worden, jetzt kommt der Baustahl für die Volksbank-Baustelle in Schorndorf. Wegen der Anlieferung muss der Untere Marktplatz voll gesperrt werden. Die Stadt Schorndorf bittet Fahrzeughalter, die trotz Baustelle eigentlich auf dem Unteren Marktplatz parken dürften, das ausgeschilderte Halteverbot zu beachten. Eine Einfahrt von der Schulstraße in die Turmstraße ist am Donnerstag nicht möglich. Ebenso sind die Fahrwege vom Marktplatz zum Unteren Marktplatz gesperrt. Auch eine Ausfahrt von der Neuen Straße in Richtung Unterer Marktplatz ist nicht möglich. Fußgänger sind von der Sperrung, die am Donnerstag, 2. Februar, von morgens 7 Uhr bis voraussichtlich 18 Uhr dauern wird, nicht betroffen.

Gut die Hälfte der 65 Pfähle gesetzt

Seit zwei Wochen wird in der schmalen Baugrube zwischen Kebap-Laden und Blumen Walter mit Hilfe des Großbohrgeräts eine Bohrpfahlwand aufgebaut, um die umliegenden Gebäude abzustützen. Nötig ist die Tiefengründung wegen des weichen Untergrunds. Gut die Hälfte der 65 Pfähle, jeder mit einem Durchmesser von 75 Zentimetern, sind schon rund zehn Meter tief in die Erde gedreht. Dabei wird die Erde mit einer Schnecke rausgeholt und entfernt. Anschließend werden Stahlkörbe in die Rohre versenkt und mit Beton aufgefüllt. Gleichzeitig werden die Rohre bereits beim Betonieren stückchenweise hochgezogen und dann entfernt.

Rund 66 Tonnen schwer ist der Bohrbagger, der die großen Pfähle in den Boden dreht. Das Drehbohrverfahren ist dabei erstaunlich leise und erschütterungsarm: „Bisher gab es noch keine Klagen“, sagt Carol Kolb, zuständige Sachgebietsleitung im Fachbereich Infrastruktur. Doch die Pfähle werden auch nicht in den Boden gerammt oder gerüttelt. Da eine deutliche Reibung entsteht, wenn die Rohre rausgezogen werden, wird stückchenweise betoniert und rückgebaut. Den Baustellen-Dreck, der vor allem Anwohner am Unteren Marktplatz stört, wird am Donnerstag und Freitag mittels einer Kehrmaschine, die die G+R Spezialtiefbau GmbH bei den Zentralen Diensten beauftragt hat, entfernt. Nächste Woche, kündigt Bauleiterin Helena Dommer an, wird die Kehrmaschine noch mal am Unteren Marktplatz eingesetzt.

Abtransport der Bohrmaschine

Geplant ist, dass die große Bohrmaschine am Donnerstag, 9. Februar, in den Abendstunden von einem Schwertransport wieder abgeholt wird. Mitte Februar sollen die Aushubarbeiten, im März dann die Arbeiten am Neubau beginnen.

Die Volksbank baut, wie berichtet, bis Ende 2024 ein Gebäude mit insgesamt 443 Quadratmetern Fläche. Auf 336 Quadratmetern Wohnfläche entstehen fünf Mietwohnungen, im Erdgeschoss außerdem eine 107 Quadratmeter große Gewerbefläche, in der den Wünschen der Volksbank zufolge ein Laden einziehen soll. Anfragen für die Ladenfläche seien schon eingegangen, sagt der Bereichsleiter Facility Management, Thomas Rösch. Auch Platz für einen Geldautomaten wird es wieder geben.

Die Volksbank Stuttgart wird als Eigentümerin des Gebäudes die Räumlichkeiten allerdings komplett vermieten und nicht selbst nutzen, da die Regionaldirektion in der Johann-Philipp-Palm-Straße in Schorndorf bereits alle Dienstleistungen anbiete.