Am Rande der kleinen Schillerstraße, mit Blick auf Wiesen, Felder und Schurwaldhänge, liegt das Baugebiet „Obere Straßenäcker“ – für manche mit seinen 76 Bauplätzen eins der schönsten Baugebiete in Schorndorf. Im Mai vergangenen Jahres war der Startschuss für die Erschließung gefallen, nun ist sie abgeschlossen: Die Bauherrn können in Kürze mit dem Bau ihrer Häuser beginnen.

Stadt verkaufte 23 begehrte Bauplätze

Die Warteliste der Bauwilligen in Schorndorf ist lang, doch das