Baustelle am Kirchplatz in Schorndorf: Arbeiten dauern länger als geplant

Seit etwa dreieinhalb Wochen ist der Verbindungsweg zwischen der Stadtkirche und dem CVJM-Jugendhaus im Bereich des Stadtmuseums und der SB-Filiale der Kreissparkasse voll gesperrt. Es werden Sanierunsmaßnahmen für eine bessere Barrierefreiheit durchgeführt.

Ende erst am 15. Juni

Die Maßnahme muss laut der Stadtverwaltung verlängert werden und dauert nun bis voraussichtlich Mittwoch, 15. Juni. Ursprünglich war der 13. Mai als Datum für die Fertigstellung angepeilt. Bis Mitte Juni bleibt der Verbindungsweg sowohl für Fußgänger als auch für Fahrzeuge voll gesperrt. Fußgänger werden gebeten die Treppe an der Schlichtener Straße zu nutzen. Eine barrierefreie Umleitung erfolgt über die Gottlieb-Daimler-Straße.

Um die Barrierefreiheit zu verbessern, wurde das alte Kopfsteinpflaster abgetragen. Bevor die Oberfläche mit barrierefreiem Granitpflaster, ähnlich wie in der Höll- und Hetzelgasse gepflastert wird, muss, so teilte es die Stadt schon in ihrer ursprünglichen Ankündigung mit, zur Sicherung der Gewölbekeller eine Asphaltschicht gelegt werden.