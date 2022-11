Baustellenfahrzeuge blockieren Radweg in Schorndorf: Schüler sollen Umweg nehmen

Der Schulweg über die Schlichtener Straße und die Kreuzung mit der Krummhaarstraße ist für Schülerinnen und Schüler, die mit dem Fahrrad ins Grauhalde-Schulzentrum fahren, nicht ohne und ist eine besondere Herausforderung: Mit vollgepacktem Ranzen im Gepäck, der in den unteren Klassen gute zehn Kilogramm wiegen kann, müssen die Mädchen und Jungen die Steigung hinaufstrampeln, mit Schulterblick und einhändig mit ausgestrecktem Arm auf die Abbiegespur radeln – immer verbunden mit der Hoffnung, dass die Autofahrer im morgendlichen Berufsverkehr auch Rücksicht nehmen.

Am Montag, 21. November, soll es dazu – mit Jessica Pulzer, Sachgebietsleiterin Verkehrsangelegenheiten, Radwegekoordinator Patrick Hippich von der Stabsstelle Klimaschutz und Mobilität, Markus Wasserfall und Beate Flemming-Nikoloff, den beiden Schulleitern aus der Grauhalde, MPG-Elternbeiratsvorsitzendem Uwe Bieler und -Schülersprecher Benjamin Müller – einen Vor-Ort-Termin geben. „Die Problematik ist bekannt und wir arbeiten an einer Lösung“, kündigt Jessica Pulzer auf Nachfrage an.

Uhlandstraße 107: Neunfamilienhaus, zwei Doppelhäuser, ein Einfamilienhaus

Eine Lösung für die Schulwegsituation auf Höhe der Großbaustelle in der vielbefahrenen Uhlandstraße ist dafür mittlerweile gefunden. Hier sollen bis Sommer 2023 – mit der Hausnummer 107 – ein Neunfamilienhaus und dahinter vier Doppelhaushälften sowie ein freistehendes Einfamilienhaus entstehen. Weil seit Schuljahresbeginn Baustellenfahrzeuge auf dem Radstreifen parken, müssen sich Schülerinnen und Schüler, die von der Grauhalde in Richtung Innenstadt unterwegs sind, in den fließenden Verkehr einfädeln. Eine Gefahrensituation, die für Eltern und Schüler/-innen nicht hinnehmbar ist. In den Herbstferien fand darum ein Vororttermin statt. Bis 30. November ist die Radwege-Sperrung von der Stadt Schorndorf genehmigt, ein Antrag auf Verlängerung wurde vom Bauträger, der Wohnwerke GmbH aus Remshalden, bisher nicht gestellt. Darum geht Jessica Pulzer im Moment davon aus, „dass mit Beendigung des Bauabschnitts der Radschutzstreifen wieder zur Verfügung stehen kann“.

Umweg über Zebrastreifen und die Uhlandstraßen-Schleife

Dennoch wird – in Rücksprache mit dem Unternehmen, das die Stadt mit der Verkehrssicherung beauftragt hat – ein weiterer, temporärer Zebrastreifen im südlichen Bereich der Baustelle angebracht, um die Situation für Radfahrer und Fußgänger zu verbessern. Die Idee ist: Wem das Einfädeln in den fließenden Verkehr zu gefährlich ist, kann vor der Baustelle vom Fahrrad absteigen, über den Zebrastreifen schieben, über die Uhlandstraßen-Schleife hinter dem Gebäuderiegel in Richtung Mönchsbrückenweg ausweichen und dann über den zweiten Zebrastreifen wieder auf die Uhlandstraße einbiegen.

Das ist zwar ein kleiner Umweg, räumt Jessica Pulzer ein, „dafür wird eine gesicherte Wegführung angeboten“. Das Verkehrssicherungsunternehmen, so die Sachgebietsleiterin weiter, wurde bereits mit der Umsetzung der Maßnahme beauftragt und soll diese so schnell wie möglich umsetzen.

Eine Lösung, die insbesondere die jüngeren Schülerinnen und Schüler im Blick hat. Alle anderen können, sofern sie sich’s zutrauen, stadteinwärts auch weiterhin über den gelb markierten Ausweichstreifen in den Mischverkehr einfädeln. Grundsätzlich, fügt Jessica Pulzer an, wird es ohne gegenseitige Rücksichtnahme aller Verkehrsteilnehmer aber nicht gehen. Das gilt nicht zuletzt auch für die Schulwegsituation an der Kreuzung Schlichtener-/Krummhaarstraße, für die noch eine Lösung gefunden werden soll.