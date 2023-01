BDS Schorndorf und Schorndorf Centro werden zu „BdS-Centro Schorndorf e.V.“

Frei nach Willy Brandt zitierte Claudia Maurer-Bantel: „Es wächst zusammen, was zusammengehört.“ Denn: Der Bund der Selbstständigen Schorndorf (BDS) und Schorndorf Centro haben sich nun zusammengeschlossen – offiziell bei der Mitgliederversammlung am Mittwochabend in der Barbara-Künkelin-Halle und selbstverständlich schriftlich per Verschmelzungsvertrag. Der neue Name lautet nun „BdS-Centro Schorndorf e.V.“

Notar anwesend

„Es ist alles hochoffiziell und ich werde sehr viele Formalien vortragen müssen, weil auch ein Notar anwesend ist“, kündigte Ulrich Fink an, der sozusagen die „Wahlaufsicht“ übernahm. Seit gut zwei Jahren habe man an der Idee gebastelt, die beiden Vereine zu „verschmelzen“ und „viel Arbeit investiert“. Nun hoffe man – nein, man gehe davon aus – dass es funktioniere.

Protokollarisch festgehalten wurde am Abend die Zahl der erschienen Mitglieder: 25 seitens des BDS Schorndorf und 22 Mitglieder von Schorndorf Centro. Beschlussfähig war man laut Ulrich Fink unabhängig von der Zahl der Anwesenden. Claudia Maurer-Bantel, begrüßte noch als Erste Vorsitzende von Schorndorf Centro die Erschienenen: „Ich freue mich, dass es jetzt so weit ist.“

Konkrete Ziele des Vereins BdS-Centro Schorndorf

Den Sinn des Zusammenschlusses sehe sie in der Stärke beider Vereine: „Wir Selbstständigen sind sehr wichtig für die Stadt Schorndorf, sind Ideengeber, Arbeitgeber und Unternehmer. Zusammen sind wir gut aufgestellt und können die Energie bündeln, um unsere Ziele zu erreichen.“ Sie freue sich, „nun endlich einen Punkt an die Verschmelzung machen zu können“. Die konkreten Ziele sind in der Satzung des Vereins BdS-Centro Schorndorf festgehalten.

Dazu gehören unter anderem, die Interessen der Mitglieder gegenüber Stadtverwaltung, Gemeinderat und Behörden zu vertreten, die Attraktivität und Anziehungskraft sowie die Lebensqualität der Innenstadt als Geschäfts-, Einkaufs- und Erlebniszentrum von Schorndorf und seinem nachbarschaftlichen Einzugsbereich durch Veranstaltungen, Aktionen und kulturelle Angebote zu stärken und zu erhöhen, die Stadt nach außen und innen zu profilieren, der konstruktive Austausch mit dem Eigenbetrieb Tourismus und Citymanagement sowie die Gestaltung der Gesamtstadt zu verbessern (beispielsweise Stadtbild, Beleuchtung, Fassaden, Schaufenster) und die Erreichbarkeit der Innenstadt und die Wohn- und Aufenthaltsqualität in der Stadt zu verbessern.

Zum Vertrag gab es seitens der Mitglieder keine Fragen oder Einwände, so dass die Abstimmung über den Verschmelzungsvertrag reine Formsache war: Bei den 22 erschienenen Mitgliedern von Schorndorf Centro gab es keine Nein-Stimmen und keine Enthaltung. Bei den 25 anwesenden BDS-Mitgliedern stimmten 24 mit Ja, es gab eine Enthaltung.

Bei der Wahl der gleichberechtigten Vorsitzenden und des Beirats gab es keine weiteren Überraschungen.