Benefiz in der Manufaktur Schorndorf: Wie Spenden Erdbebenopfer erreicht haben

Der Tribute-Abend für Eric Clapton und Van Morrison Ende Februar in der Schorndorfer Manufaktur war nicht nur ein musikalisches Highlight, er war auch in menschlicher Hinsicht bemerkenswert: Haben die beteiligten Musiker/-innen und das Publikum in der Konzertpause doch Spenden für die Erdbebenopfer in der Türkei gesammelt. 1272 Euro sind für die Hilfsaktion von Ibrahim Arslan zusammengekommen. Und so ist der Winterbacher, der viele Familienmitglieder durch die Katastrophe verloren hat, zum zweiten Mal in die Erdbebenregion gereist – und kann jetzt aus Antakya in der Provinz Hatay berichten.

„Die Situation“, schreibt der 40-Jährige, „ist für die Menschen vor Ort in Hatay eine ganz andere als für diejenigen, die in die umliegenden größeren Städte geflüchtet sind“. Sie harren in Zelten oder Containern aus. „Leider“, berichtet Arslan, „ist oft zu beobachten gewesen, dass die Frischwasser- und Abwasseranlagen in keinem guten Zustand sind“. Wenn Krankheiten wie Cholera verhindert werden sollen, müsse hier etwas passieren. Die Lebensmittelversorgung habe nach der ersten Nothilfe nachgelassen. Die Suppenküchen, die er bei seiner ersten Reise Anfang Februar gesehen hat, seien zum Teil abgebaut. Warum, ist unklar – es findet nur noch eine Versorgung im Zeltlager oder Containerdorf statt.

Die Menschen vor Ort mache die Situation wütend. Jedes vierte Gebäude wurde laut Presseberichten völlig zerstört, nur ein Drittel der Gebäude sei intakt. Nach unter den Schutt begrabenen Menschen werde in den Ruinen nicht mehr gesucht, obwohl noch eine unbestimmte hohe Anzahl vermisst wird. Die Menschen, hat Arslan erlebt, vertrauen sich selbst, ihren Verwandten und Bekannten. Man unterstützt sich gegenseitig. Das Geld aus seiner Hilfsaktion, versichert der Winterbacher, „ist gezielt und konkret vor Ort angekommen“.

Auch die Erdbebenopfer, die in die umliegenden Städte geflüchtet sind, lebten weiterhin unter Schock. Sie sind, das hat Arslan Anfang März in Gesprächen erlebt, antriebslos und blicken aus leeren Augen auf ihre schreckliche Lage. Oft wurde ihm und seinen Helfern gesagt, dass die Menschen sich irgendwie retten konnten, ein Teil von ihnen aber für immer unter diesen Trümmern geblieben sei. Obwohl die Situation im Krankenhaus sehr angespannt sei, die medizinische Versorgung sei mittlerweile gut. Von einem geregelten Alltag sind die Menschen nach Arslans Beobachtung aber noch weit entfernt: „Es gilt erstmal in Sicherheit zu sein und kein weiteres starkes Erdbeben mehr mitzuerleben zu müssen.“

Augenzeugen berichten von Zerstörung

Auf so eine Extremsituation, wie am 6. Februar, morgens um 4.17 Uhr, kann niemand vorbereitet sein: Gökhan, der Neffe von Arslans Schwager, ist Architekt und beurteilt für Banken Häuser und Wohnungen in Antakya. Er weiß, dass man sich bei einem Erdbeben eigentlich unter einem stabilen Tisch verstecken oder sich in ein sogenanntes Sicherheitsdreieck begeben sollte. Zum Beispiel vor den Kühlschrank oder unter die Wohnungstür. All das sei ihm sekundenschnell durch den Kopf gegangen, das Erdbeben habe aber zwei Minuten lang gedauert, in denen er keine Kontrolle hatte, weil sich der Boden unter seinen Füßen auf- und ab bewegte. Andere berichten, dass sie versucht haben, sich irgendwo festzuhalten, und zum Teil schwere Verletzungen erlitten haben, weil die Kräfte so stark waren. Auch Gökhan sei zunächst nicht aus der Wohnung herausgekommen. Am Ende gelang ihm die Flucht aus dem Gebäude, das ein paar Sekunden später in sich zusammenfiel. Der Tisch, der ihm eigentlich hätte Schutz geben sollen, wurde von einer Betonwand platt gedrückt. Der Kühlschrank sei aus der Wohnung ins Freie geflogen. Die Wohnungstür war unter Schutt begraben.

Als er sich zu Fuß, im Regen und bei Kälte, auf Weg zu seinen Eltern machte, hat er Menschen gesehen, die in größeren Gebäuden auf dem Balkon nach Hilfe schrien, weil sie durch verformte Türen nicht mehr aus ihren Wohnungen kamen. Gökhan, der noch überlegte, wie er helfen könne, konnte Sekunden später nur zuschauen, wie das Gebäude in sich zusammenstürzte. Auf seinem Weg sei er an Häusern und Wohnungen von ehemaligen Schulfreunden vorbeigekommen, alles lag in Schutt und Asche. Als er vor seinem zerstörten Elternhaus stand, wusste er nicht, ob seine Eltern überlebt haben. Da es stark regnete, erkannte er in der Dunkelheit seinen Vater erst später weinend auf der Straße sitzen.

Zu spät: Erst nach fünf Tagen kam Hilfe

Ein anderer Augenzeuge berichtete Arslan, dass er zwei Tage lang auf Hilfe gewartete habe: Seine Frau und Tochter lagen unter den Trümmern. Er hörte sie, beide hatten Kopfverletzungen, aber sie waren bei Bewusstsein. Zwei Tage lang habe er vergeblich versucht, sie unter Tonnen schwerem Beton herauszuholen. Doch es kam keine Hilfe, am dritten Tag waren keine Stimmen mehr zu hören und am fünften Tag konnten nur noch ihre Leichen geborgen werden.

Von einer weiteren Augenzeugin, seiner 15-jährigen Großcousine Damla, hat Arslan erfahren, dass ihr Vater sie mit einem beherzten Sprung aus dem Haus gerettet habe, sie dabei beide aber von den herunterfliegenden Trümmerteilen schwer getroffen wurden. Sie hatte Frakturen am Kopf und an der Hand, die operiert werden musste. Sie überlebte schwer verletzt, ihr Vater nicht.

Ibrahim Arslan und sein Schwager Serif Süle haben die betroffenen Menschen in Hatay mit Geld, Sachspenden und Hilfsgütern versorgt. Die Erdbebenopfer, weiß der Winterbacher, sind sehr dankbar für die Unterstützung aus Deutschland.

Wer weiterhin für die Erdbebenopfer spenden möchte oder Patenschaften für Verletzte, Kinder oder Studenten übernehmen möchte, kann sich per E-Mail an Ibrahim Arslan wenden: info@i-arslan.de. Der Winterbacher hat auch eine Spendenseite im Internet auf betterplace.me eingerichtet. Akuteller Spendenstand: 8242 Euro.