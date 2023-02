Benefiz-Veranstaltung in Schorndorf: Yoga für die Opfer des Erdbebens

Als sich Birgit Hutt im Frühjahr 2022 noch während der Pandemie den Traum vom eigenen Yogastudio in Schorndorf erfüllte, war sie nicht sicher, ob dabei alles glatt laufen würde. Für den Erfolg, auf den sie ein Jahr später zurückblicken kann, ist sie so dankbar, dass sie nun etwas zurückgeben möchte. Aufgrund der schrecklichen Erdbebenkatastrophen in der Türkei und in Syrien veranstaltet sie in ihrem Studio „Ananda“ ein Benefizwochenende, dessen Einnahmen vollständig den Erdbebenopfern zugutekommen sollen. Fast jeder der sieben Yogatrainerinnen bietet etwas an, so dass an beiden Tagen ein vielfältiges Programm entstanden ist, freut sich Birgit Hutt. „Die Bereitschaft war sofort von allen da.“ Das gesammelte Geld wird an den Hilfsverein „STELP“ aus Stuttgart übergeben.

Kurse wie „Yoga und Klang“ im Studio „Ananda“

Um den Opfern der Katastrophe zu helfen, aber auch, um über die zahlreichen Facetten von Yoga zu informieren, laden Birgit Hutt und ihre Kolleginnen Stefanie Betz, Michelle Müller, Isabella Eska und Stefanie Jehle zum Yogawochenende ein. Am Samstag, 18. Februar, und Sonntag, 19. Februar, bieten sie Kurse wie „Yoga in motion“, „Yoga und Klang“, oder „Yin für alle“ an.

„Ich hoffe, dass der eine oder andere kommt und uns unterstützt“, so Birgit Hutt. Interessierte können sich per E-Mail unter anandayoga.birgithutt@gmail.com oder telefonisch +49 176/24 18 29 85 anmelden oder Fragen zum Programm stellen.

Vor einem Jahr wurde das Studio „Ananda Yoga“ in Schorndorf eröffnet

Bereits seit vier Jahren ist Hutt Yogalehrerin, doch sich mit einem eigenen Studio selbstständig zu machen, sei viel länger ihr großer Wunsch gewesen. Vor etwa einem Jahr eröffnete sie ihr Studio „Ananda Yoga“ in der Damaschkestraße 5. Anfangs waren sie zu dritt, mittlerweile gibt es sieben Trainerinnen, die allesamt selbstständig sind und im „Ananda Yoga“ verschiedenste Kurse anbieten. So entstand ein vielfältiges Angebot an Yogakursen, von Programmen für Kinder oder Teenager bis hin zu Kursen für Schwangere und Mütter mit Babys.

Birgit Hutt, die auch Meditationslehrerin ist, hat zusätzlich eine Ausbildung zur Yogalehrerin für Senioren und Menschen mit körperlichen Einschränkungen absolviert. In Zukunft will sie auch für solche Kurse anbieten. So vieles funktioniere irgendwann im Leben nicht mehr. „Aber irgendwas geht immer“, sagt sie. „Und wenn es nur Atemübungen sind. Ich möchte auch die erreichen, die nicht so agil auf der Matte sein können“.

Ein zweiter Yoga-Raum entsteht

Zurzeit steht für die verschiedenen Kurse ein etwa 80 Quadratmeter großer Raum zur Verfügung. Ein Stockwerk tiefer wird nun ein zweiter Raum derselben Größe zum Yogastudio umgebaut. „Ich bin unglaublich dankbar über den Verlauf des Jahres und für jeden einzelnen Schüler und dessen Vertrauen“, sagt Birgit Hutt zufrieden.