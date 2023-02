Beste Vorleserin beim Regionalentscheid in Schorndorf: Charlotte Schoß aus Fellbach

Sie las aus dem Buch „Ruby Fairygale - Der Ruf der Fabelwesen“ – und damit hat Charlotte Schoß beim Regionalentscheid Rems-Murr Süd des 64. Vorlesewettbewerbs des Deutschen Buchhandels überzeugt. In der Schlosswallschule in Schorndorf waren die 15 Gewinnerinnen und Gewinner der Schulentscheide mitsamt ihren Eltern, Großeltern und Freunden zusammengekommen, um am Wettbewerb teilzunehmen. Durchsetzen konnte sich nach zwei Vorleserunden die Sechstklässlerin vom Gustav-Stresemann-Gymnasium in Fellbach.

Um 13.30 Uhr werden alle Kinder und ihre Begleitpersonen von Andrea März und Gabriela Reuster vom Kulturforum Schorndorf, die den Wettbewerb organisieren, begrüßt. Anschließend finden sich alle in einem Klassenzimmer ein, wo bereits ein Tisch für die Vorlesenden bereitsteht. Zu Beginn hält Andrea März eine Begrüßungsrede. Nach und nach werden dann die Kinder, allesamt Sechstklässler, von der Jury aufgerufen. Sie erzählen dem Publikum kurz von ihrem Buch, dann lesen sie eine selbst gewählte Stelle vor.

Dabei gehen alle unterschiedlich vor, die meisten achten besonders auf eine starke Betonung, einige verstellen bei der wörtlichen Rede verschiedener Charaktere ihre Stimme, und verleihen der Geschichte so ihre persönliche Interpretation. Die Auswahl an Büchern ist vielfältig, doch auch Klassiker wie „Harry Potter“ oder „Die drei??? Kids“ sind mehrmals dabei.

Alle vereint die Begeisterung für Bücher

Nach der ersten Runde werden alle zu Kaffee und Kuchen im Nebenraum eingeladen. „Ich war schon aufgeregt“, sagt Lina Capo-Chichi, trotzdem sei sie mit sich zufrieden gewesen. Auch Jan-Matheo Maxa gibt zu, er sei zunächst nervös gewesen. „Aber wenn du dann erst mal drin bist, bringt dich nichts mehr raus.“ Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vereint ihre Begeisterung für Bücher. „Ich finde toll, dass man beim Lesen in unterschiedliche Welten eintauchen kann“, so der zwölfjährige Lian Fichtel. Diego Vivaldi, elf Jahre alt, sieht das genauso. Man habe beim Lesen das Gefühl, die Charaktere zu begleiten und persönlich zu kennen. Auch Nele Schöll liebt die Abwechslung beim Lesen: „Jeder hat ja sein eigenes Leben, so kann man aber auch mal in andere Leben eintauchen“, findet sie.

Andrea März freut sich, dass die Schüler und Schülerinnen noch immer so begeistert lesen. „Man hört ja, dass sich die Kinder nur noch mit dem Handy beschäftigen, die Zahlen des Buchhandels bestätigen das aber nicht“, sagt sie. Gabriela Reuster lobt außerdem, dass in diesem Jahr besonders viele Jungen angetreten sind: „Zehn von fünfzehn, normalerweise ist das eher andersherum“, erklärt sie. Besonders froh sei man, dass der Wettbewerb nach zwei Jahren Pandemiepause wieder in Präsenz stattfinden kann. „Letztes Jahr haben die Kinder Videos eingereicht, aber das war einfach nicht das Gleiche“, erinnert sich März.

Die Teilnehmer lesen aus einem ihnen unbekannten Buch

Nach der Pause werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erneut in den Vorleseraum gebeten, diesmal einzeln und ohne Publikum. Sie sollen nun aus einem ihnen unbekannten Buch mit dem Titel „Birdie und ich“ vorlesen. Jurorin Mona Kirschner erklärt jedem Kind sorgfältig, worum es in dem Text geht. Er handelt von einem Geschwisterpaar, das seine Mutter verloren hat und mehrmals umziehen muss, um bei Verwandten Obhut zu finden. Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer soll nun ungefähr zwei Minuten lang eine vorgegebene Textstelle daraus wiedergeben. Nachdem alle an der Reihe waren, berät sich die Jury über ihre Beurteilung. „Wichtig ist, dass er oder sie authentisch liest“, erklärt Kirschner. Zu aufgesetzt solle der Vortrag nicht wirken. Auch die Dynamik in der Stimme spiele eine große Rolle. Zudem sollen der vorgetragene Textauszug sinnvoll gewählt und das entsprechende Buch altersgemäß sein.

Zur Siegerehrung kehren schlussendlich wieder alle in das Klassenzimmer zurück. Alle Schülerinnen und Schüler erhalten eine Urkunde sowie ein Buch, nur eine bleibt übrig. „Ein Kind hat jetzt noch keine Urkunde - und das ist die Siegerurkunde“ verkündet Gabriela Reuster.

Charlotte Schoß, der unter großem Applaus ihre Urkunde überreicht wird, ist die Freude ins Gesicht geschrieben: „Ich hab mir gedacht, hoffentlich ist mein Name der letzte“, sagt sie. Es habe sie unfassbar gefreut, dass sie dann tatsächlich gewonnen hat. In ihrem Buch musste sie immer wieder englische Begriffe aussprechen, was für die Gewinnerin jedoch kein Hindernis darstellte: „In der Grundschule hat mich meine Mutter dazu gebracht, bei einer Englisch-AG mitzumachen, die von Muttersprachlern geleitet wurde“, berichtet sie: „So was kann ich echt jedem empfehlen.“

Geübt hatte sie vor ihrer Klasse und hat von der 6e auch regelmäßig Feedback erhalten. Für Charlotte Schoß geht es nun beim Bezirksentscheid des Wettbewerbs weiter. Über mehrere Stufen hat sie nun die Chance, es bis zum Bundesfinale am 21. Juni in Berlin zu schaffen.